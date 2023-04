Σπείρα τσαντάκηδων “ρήμαζε” την Αττική

Κοινωνία

Πώς δρούσαν οι τσαντάκηδες που προσέγγιζαν έξω από εμπορικά κέντρα τα θύματά τους.

Εξαρθρώθηκε, από την ΕΛΑΣ, συμμορία που άρπαζε τσάντες από γυναίκες, την ώρα που περπατούσαν, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Συνελήφθησαν, την Παρασκευή (7/4) σε Πεντέλη και Αθήνα, 2 Έλληνες, 32 και 47 ετών και ένας 40χρονος αλλοδαπός, ως μέλη συμμορίας που διέπραττε ληστείες και διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση και -κατά περίπτωση- για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση και παράβαση του νόμου περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η ΕΛΑΣ έφτασε στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων, οι οποίοι εντοπίστηκαν μετά από αστυνομική επιχείρηση σε Πεντέλη και Αθήνα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2022, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε ομάδα που προέβαινε σε αρπαγές τσαντών από πεζές γυναίκες.

Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι επιβαίνοντες σε μοτοσυκλέτα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους φορώντας κράνη, κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα κοντά σε εμπορικά κέντρα, όπου υπήρχε πλήθος κόσμου.

Επέλεγαν ως υποψήφια θύματά τους αποκλειστικά γυναίκες και αφού τις προσέγγιζαν, όταν έφταναν σε κοντινή απόσταση ο συνοδηγός τραβούσε γρήγορα και με δύναμη τις τσάντες τους και τρέπονταν σε φυγή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω της υπέρμετρης βίας που μεταχειρίζονταν οι κατηγορούμενοι, τα θύματα παρασύρονταν και κατέληγαν στο έδαφος με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους.

Μετά από έρευνες στην κατοχή και στις οικίες τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: πιστόλι τύπου REPLICA και μέρος καραμπίνας, μαχαίρι 23,3 εκ., 35,3 γραμμ. κάνναβης, ρουχισμός και κράνη που έφεραν κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων, μοτοσυκλέτα, το χρηματικό ποσό των 140 ευρώ και 7 κινητά τηλέφωνα.

Από τη μέχρι στιγμή προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 15 περιπτώσεις ληστειών και κλοπών, με τον ίδιο τρόπο δράσης, σε Νέο Ψυχικό, Μαρούσι και Πετράλωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

