Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Δείτε καρέ – καρέ τσαντάκια να επιτίθεται σε γυναίκα (βίντεο)

Η θρασύτατη ληστεία έγινε μέρα π μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο. Η λεία του ληστή ξεπερνάει τις 14.000 ευρώ.

Βίντεο ντοκουμέντο από θρασύτατη ληστεία που σημειώθηκε στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης φέρνει στη δημοσιότητα ο Focus FM 103.6.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο ληστής είχε στήσει καρτέρι σε γυναίκα που μόλις είχε βγει από Τράπεζα στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Με τη χρήση βίας άρπαξε την τσάντα της, η οποία περιείχε το ποσό των 14.000 ευρώ και το έβαλε στα πόδια. Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη.

