Γαλλία: Κατάρρευση πολυκατοικίας στη Μασσαλία (βίντεο)

Φωτιά προκλήθηκε μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στη Μασσαλία.

(εικόνα αρχείου)

Μια τετραώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε, λίγο μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα), σε κεντρική συνοικία της Μασσαλίας.

«Στις 00:40 κατέρρευσε ένα κτήριο επί της οδού Τίβολι 17, παρασύροντας τμήματα γειτονικών κτηρίων», είπε σε δημοσιογράφους ο δήμαρχος Μπενουά Παγιάν που επισκέφθηκε την περιοχή. «Υπάρχει ακόμη εστία φωτιάς στα ερείπια, η οποία μας εμποδίζει να στείλουμε διασώστες με εκπαιδευμένα σκυλιά προς αναζήτηση εγκλωβισμένων», συμπλήρωσε.

«Έχουμε περίπου 100 άνδρες στο σημείο, η προτεραιότητα είναι προφανώς να σβήσουμε τη φωτιά και να μετακινήσουμε τα ερείπια για να εντοπίσουμε τυχόν εγκλωβισμένους», δήλωσε αξιωματούχος της πυροσβεστικής.

??????URGENT - Une explosion vient de se produire dans un immeuble rue de Tivoli a #Marseille. (??@aurelien1335) pic.twitter.com/xJmFFnIzCH — AlertesInfos (@AlertesInfos) April 8, 2023

Οι αρχές έδωσαν εντολή εκκένωσης των γειτονικών κτηρίων για λόγους ασφαλείας. «Έντεκα άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί: δύο έχουν τραυματιστεί σοβαρά και εννέα είναι σώοι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά», είπε ο δήμαρχος της γαλλικής μεγαλούπολης.

Explosion dans un immeuble rue Tivoli a #Marseille pic.twitter.com/2lqopHIBJu — Aurelien Bourneuf (@Aurelien1335) April 8, 2023

Η αστυνομία έχει αποκλείσει τους δρόμους γύρω από τη συγκεκριμένη συνοικία, η οποία είχε καλυφθεί νωρίτερα από σύννεφο σκόνης.

«Ακούστηκε σαν ισχυρή έκρηξη», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ένας περίοικος, ονόματι Ζιλ, ο οποίος δεν γνωστοποίησε το επώνυμο του.

Je confirme, une explosion au gaz, rue Tivoli a Marseille, dans le cinquieme, l’immeuble a ete souffle #Marseille pic.twitter.com/cIWSqiIn6G — naymerys (@naymerys) April 8, 2023

Τα αίτια της κατάρρευσης της τετραώροφης πολυκατοικίας δεν έχουν εξακριβωθεί.

Τον Νοέμβριο του 2018, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσαν δύο κτήρια σε άλλη συνοικία της Μασσαλίας.

