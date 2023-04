Κόσμος

Μασσαλία - Κατάρρευση πολυκατοικίας: Φόβοι για νεκρούς στο ισοπεδωμένο κτήριο (εικόνες)

Δραματικές είναι οι εικόνες από το κτήριο που κατέρρευσε, επηρεάζοντας και γειτονικά του.

«Θα πρέπει να προετοιμαστούμε ότι θα υπάρχουν θύματα από αυτήν την τρομερή τραγωδία», δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της Μασσαλίας μετά την κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας σε κεντρική συνοικία της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Γαλλίας, διευκρινίζοντας ότι 5 άνθρωποι από γειτονικά κτίρια τραυματίστηκαν.

Η πυρκαγιά στο κτίριο «εξακολουθεί να μαίνεται και είναι εξαιρετικά δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο», σημείωσε επίσης ο Μπενουά Παγιάν.

«Οι πυροσβέστες κρίνουν λεπτό προς λεπτό ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να σβήσουν την φωτιά διότι υπάρχουν πιθανώς άνθρωποι μέσα στο κτίριο», πρόσθεσε.

«Κτήριο επί της οδού Τίβολι 17 κατέρρευσε στις 00:40, παρασύροντας τμήματα γειτονικών κτηρίων», είχε ενημερώσει νωρίτερα μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Παγιάν που επισκέφθηκε την περιοχή, προσθέτοντας ότι η φωτιά «στα ερείπια, μας εμποδίζει να στείλουμε διασώστες με εκπαιδευμένα σκυλιά προς αναζήτηση εγκλωβισμένων».

«Υπάρχουν ισχυρές υποψίες ότι η κατάρρευση προκλήθηκε από έκρηξη, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τα αίτια σε αυτό το στάδιο», σημείωσε παράλληλα ο νομάρχης της νότιας αυτής περιοχής της Γαλλίας, ο Κριστόφ Μερμάν, διευκρινίζοντας ότι το φυσικό αέριο θα μπορούσε να αποτελεί μια «πιθανή υπόθεση».

?? Apres l'effondrement d'un immeuble cette nuit rue Tivoli, les marins-pompiers de #Marseille luttent contre un important incendie pour tenter de se frayer un chemin a la recherche d'eventuelles victimes bloquees sous les decombres pic.twitter.com/9aB0wq8xbH — La Provence (@laprovence) April 9, 2023

«Η έκρηξη ήταν τεράστια», δήλωσε επίσης στο AFP ο κάτοικος της περιοχής Ζιλ, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί με το επίθετό του και διαμένει σε σπίτι που βρίσκεται σε δρόμο κάθετο σε αυτόν του κτιρίου που κατέρρευσε.

???? ALERTE INFO - Une explosion s’est produite dans un immeuble du 5e arrondissement de #Marseille. Les secours sont sur place. (?? Guillaume Quiquerez) #Tivoli pic.twitter.com/DmLVl7NXsD — Mediavenir (@Mediavenir) April 8, 2023

Αρκετοί δρόμοι γύρω από το κτίριο, το οποίο βρίσκεται σε κεντρική συνοικία της πόλης, έχουν αποκλειστεί και πολύ προσωπικό υπηρεσιών πρώτων βοηθειών βρίσκεται στο σημείο, σύμφωνα με φωτορεπόρτερ του AFP που βρίσκεται εκεί.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δεν έχει μπορέσει ακόμη να καταμετρήσει πόσοι άνθρωποι ενδέχεται να βρίσκονταν μέσα στην πολυκατοικία την ώρα που κατέρρευσε.

«Έχουμε περίπου 100 πυροσβέστες στο σημείο, η προτεραιότητα είναι προφανώς να σβήσουμε τη φωτιά και να απομακρύνουμε συντρίμμια για να βρούμε τους ανθρώπους που έχουν πιθανώς εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια», σημείωσε παράλληλα αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Μασσαλίας.

Από τα δύο γειτονικά κτίρια που υπέστησαν ζημιές από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στον αριθμό 17 της οδού Τίβολι, έχουν απομακρυνθεί ήδη 5 τραυματίες, διευκρίνισε ακόμη ο δήμαρχος της Μασσαλίας.

Οι κάτοικοι άλλων κτιρίων που βρίσκονται στον ίδιο δρόμο απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας στη διάρκεια του τριημέρου αυτού του Πάσχα των καθολικών και αυτοί φιλοξενούνται εκτάκτως σε σχολείο, σημείωσε ο νομάρχης Μερμάν.

Images de l'immeuble effondre rue Tivoli a #Marseille suite a l'explosion. Le perimetre de securite a ete elargi suite a un risque d'effondrement des immeubles alentours. Les autorites appellent a eviter le secteur (info @MaximeSirvins/ video tiktok) pic.twitter.com/ydRog7qBEM — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) April 9, 2023

Επίσης οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας.

Τον Νοέμβριο του 2018, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσαν δύο κτήρια σε άλλη συνοικία της Μασσαλίας. Επρόκειτο για κτίρια που δεν ήταν σε καλή κατάσταση στην πόλη αυτή, στην οποία 40.000 άνθρωποι ζουν, όπως καταγγέλλουν μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε ερείπια.

Ωστόσο ο δήμαρχος, όπως και ο νομάρχης φάνηκαν να αποκλείουν το ενδεχόμενο να μην ήταν σε καλή κατάσταση η πολυκατοικία που κατέρρευσε σήμερα, η οποία βρίσκεται σε συνοικία που είναι γνωστή για τα εστιατόρια, τα μπαρ και την νυχτερινή της ζωή. "Δεν υπήρχε απόφαση που να γνωστοποιεί κάποιον κίνδυνο για το κτίριο αυτό, το οποίο επίσης δεν βρίσκεται σε συνοικία που να αναφέρεται ότι έχει κτίρια" που δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση, σημείωσε ο νομάρχης.

?? Les images des secouristes fouillant les decombres du batiment souffle par l'explosion probablement de gaz a Marseille. Nous sommes de tout c?ur avec les victimes et leurs familles ??#Marseille #explosion #secours #solidarite #RIP #Tivoli #Victimes pic.twitter.com/j4tvQigq3N — Lazare (@Lazare2423) April 9, 2023

«Απ'όσο γνωρίζω, δεν υπήρχαν ιδιαίτερα προβλήματα σε αυτό το κτίριο», δήλωσε επίσης ο δήμαρχος, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για έναν δρόμο στον οποίο τα κτίρια δεν είναι σε καλή κατάσταση.

