Εκλογές 2023 - Τσίπρας: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι

Τα μηνύματα Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή και οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ στους μεγαλύτερους δήμους της χώρας.

Μήνυμα αισιοδοξίας και σιγουριάς προς τα στελέχη του κόμματός του και τους ψηφοφόρους έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος μεταφέροντας, όπως είπε, το κλίμα από τις περιοδείες του διαβεβαίωσε: «το όχι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, μετουσιώνεται σε ναι στην αλλαγή. Ναι στην προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας. Ναι στο αίτημα για δικαιοσύνη παντού».

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι οι εκλογές είναι κρίσιμες ωστόσο είναι και μία ευκαιρία «για την κοινωνία και την πατρίδα, για τη δημοκρατία και λαό». Ακολούθως εξαπέλυσε επίθεση στον πρωθυπουργό λέγοντας: «να μην επιτρέψουμε στη ΝΔ του κυρίου Μητσοτάκη να την ακυρώσει με τη διχαστική ρητορεία, που δεν έχει άλλο σκοπό, παρά να κρύβει τα προβλήματα, τους υπεύθυνους και τις λύσεις. Με τη ξεπατικωμένη προπαγάνδα από τις πρακτικές του Τραμπ που αποσκοπεί σε ένα και μόνο πράγμα: Να θολώσει τα νερά και να διαδώσει την άποψη ότι όλοι είμαστε ίδιοι. Να οδηγήσει στην απάθεια και την αποχή, κυρίως τους νέους ανθρώπους. Που αν πάνε μαζικά στη κάλπη δεν έχει καμία πιθανότητα να διασωθεί το καθεστώς που μας κυβερνά. Οφείλουμε λοιπόν σε αυτή τη μάχη όχι μόνο να ξεδιπλώσουμε το πρόγραμμα και την επιχειρηματολογία μας, αλλά να αντιμετωπίσουμε και τις πρακτικές του Τραμπισμού. Τα fake news, τις δολοφονίες χαρακτήρα, τις προβοκάτσιες, τις στοχευμένες επιθέσεις που επιχειρούν να θέσουν οποιαδήποτε άλλη ατζέντα στο δημόσιο διάλογο εκτός από τα κρίσιμα, τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν την Ελληνική κοινωνία».

Ο Αλέξης Τσίπρας διαβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι «Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και ειδικά με τη ΝΔ του κ. Μητσοτάκη, δεν είμαστε καθόλου ίδιοι. Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο άλλωστε να τους μοιάσουμε. Είναι μοναδικοί στο είδος τους. Δε μοιάζουμε ούτε στις ιδέες, ούτε στις κοινωνικές αναφορές, ούτε στις αντιλήψεις μας για το κράτος, ούτε στο ήθος και το ύφος της εξουσίας, ούτε στα συμφέροντα που εκπροσωπούμε».

Ο κ. Τσίπρας περιέγραψε με μελανά χρώματα την πραγματικότητα που, σύμφωνα με τον ίδιο, βιώνει η ελληνική κοινωνία τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη ασκώντας ταυτόχρονα κριτική: «Με την ακρίβεια που ρημάζει τους πολλούς και την αισχροκέρδεια που απολαμβάνουν οι λίγοι. Με τη διάλυση του ΕΣΥ και τις εκατόμβες της πανδημίας για χιλιάδες ανθρώπινες ζωές που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Με την κακοποίηση του κράτους δικαίου, τις υποκλοπές και το παρακράτος, που το στρατηγείο τους είχε στηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Μεσοτοιχία με το γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη. Με τα δισ. των απευθείας αναθέσεων, τη γαλάζια επέλαση σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς, τις πρακτικές Πάτση και λοιπών; Με τη μεσαία τάξη, που θα την έβαζε ο κύριος Μητσοτάκης στο σαλόνι και την ταπείνωσε να ζει με το κουπόνι. Με τα κοράκια να καιροφυλαχτούν τα σπίτια της. Με τη κατάργηση του οχτάωρου, τις απλήρωτες υπερωρίες, τη μαύρη εργασία, τη διάλυση κάθε προστασίας των εργαζομένων. Με τα πανεπιστήμια να έχουν αστυνομικούς αντί για καθηγητές και φράχτες για χιλιάδες παιδιά που τα κατευθύνουν στα κολέγια. Με την εγκληματικότητα να ανθεί και την ανασφάλεια να είναι το βασικό συναίσθημα, αφού η μαφία συνεργάζεται με την αστυνομία αντί να διώκεται. Με το γενικευμένο αίσθημα της αδικίας παντού. Σε κάθε έκφανση της οικονομίας και της κοινωνίας».

Έκανε αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών λέγοντας ότι άλλαξε τα δεδομένα και την εικόνα: «το δήθεν επιτελικό κράτος που αποδείχτηκε κράτος διαλυμένο. Οι δήθεν άριστοι που αποδείχτηκαν άχρηστοι. Οι δήθεν εκσυγχρονιστές που αποδείχτηκαν αναχρονιστές. Μας βύθισαν στις πιο παλιές εποχές του κομματισμού, της οικογενειοκρατίας, της ευνοιοκρατίας και της αναξιοκρατίας. Και κυρίως ανέδειξαν πόσο ψεύτικος είναι όλος αυτός ο μηχανισμός της πανίσχυρης προπαγάνδας. Πόσο στημένος και υποκριτής είναι ο αρχιεπιτελαρχης του επιτελικού κράτους. Που δήθεν τίποτα δεν ήξερε. Και δεν έχει ευθύνη για τίποτα. Όλοι οι άλλοι ευθύνονται εκτός από τον ίδιο».

Η διάχυτη αίσθηση στην ελληνική κοινωνία, υποστήριξε ο κ. Τσίπρας είναι «Ως εδώ!» και πρόσθεσε: «Το ερώτημα τώρα για την Κεντρική μας Επιτροπή, τον ΣΥΡΙΖΑ, κάθε δημοκρατικό πολίτη, είναι πώς αυτό το ως εδώ, από διαπίστωση, από συναίσθημα, θα γίνει πράξη πολιτικής αλλαγής. Πώς θα ανοίξει ο δρόμος για την αλλαγή και την προοδευτική διακυβέρνηση».

Δίνοντας κατευθύνσεις είπε ότι «έχουμε ένα διπλό καθήκον. Το πρώτο να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας. Να πείσουμε ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν αλλιώς. Ότι έχουμε το σχέδιο και μπορούμε να βάλουμε ένα τέλος στην αισχροκέρδεια, στην απαξίωση, στην αδιαφορία, στην αναξιοκρατία, στην αδικία. Και το δεύτερο ότι η αλλαγή μπορεί να γίνει πράξη με μια προϋπόθεση: Την καθαρή, αδιαμφισβήτητη εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ».

Ακολούθως εξήγησε: «Μόνο με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ο λαός μας δίνει μια σαφή και αυστηρή θα έλεγα εντολή σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας, τώρα. Χωρίς τις περιπέτειες της αλυσίδας εκλογικών αναμετρήσεων που προτείνει και επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία. Αυτός δεν είναι μόνο ο μόνος δρόμος προς την αλλαγή. Για μια κυβέρνηση μακράς πνοής, που θα διαθέτει μια πρωτοφανή σε έκταση λαϊκή στήριξη. Είναι και ο μόνος δρόμος της πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας. Ο δρόμος της ενότητας του λαού μας στην κοινή προσπάθεια για το κοινό καλό».

Για τις ενδεχόμενες δυσκολίες των συνεργασιών ανέφερε ότι την εντολή θα την δώσει ο λαός και πρόσθεσε: «Και αναρωτιέμαι και πάλι ποια ηγεσία, ποιου δημοκρατικού κόμματος, θα αποφασίσει να αγνοήσει αυτή τη θέληση. Και να επωμιστεί το κόστος για τη χώρα και την ίδια μιας σειράς εκλογικών αναμετρήσεων που επιδιώκει η ΝΔ. Για να γίνει πράξη το ως εδώ, πρέπει να γίνει απόφαση και το προς τα που. Απόφαση και πράξη με τη ψήφο των πολιτών. Το ως εδώ γίνεται πράξη μόνο με ισχυρή απόφαση προς την αλλαγή».

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι σε αυτές τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει απέναντί του μόνο τον κ. Μητσοτάκη αλλά και «την ολιγαρχία, την διαφθορά, τα μεγάλα συμφέροντα και την κρατική πυραμίδα που διαπλέκεται μαζί τους». Συνοπτικά ανέφερε: «Με δυο λόγια: Έχουμε απέναντι όλο το Σύστημα νομής, διαπλοκής, συμφερόντων, αισχροκέρδειας και διαφθοράς που φράζει τους πόρους της κοινωνίας και της χώρας».

Ακολούθως διαβεβαίωσε ότι «Είμαστε σήμερα οι μόνοι που μπορούμε να ηγηθούμε σε μια τέτοια προσπάθεια αλλαγής». Σημείωσε ακόμη ότι οι εκλογές είναι ευκαιρία όχι για επιστροφή στην εξουσία ή ρεβανσισμό αλλά «ευκαιρία να εφαρμόσουμε επιτέλους στην πράξη όλες εκείνες τις πολιτικές και το πρόγραμμα που αποβλέπουν στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Στη δημοκρατία χωρίς αστερίσκους. Στη διαφάνεια. Στο αποτελεσματικό και δίκαιο κράτος. Και στη δικαιοσύνη παντού, που είναι η ψυχή μας». Αφού επανέλαβε ότι η διακυβέρνηση του 2015-2019 ήταν υπό την επιτροπεία της Τρόικας, πρόσθεσε: «Από την άποψη αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ αξίζει όχι μια δεύτερη αλλά μια πρώτη ευκαιρία, να εφαρμόσει το πρόγραμμα για το οποίο έχει δεσμευτεί. Να κυβερνήσει χωρίς μνημόνια. Χωρίς τη θηλειά της επιτροπείας».

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι σε αυτές τις εκλογές υπάρχει ένα μαζικό κόμμα για να δώσει τη μάχη και πρόσθεσε ότι είναι καθήκον «να θέσουμε όλο το κόμμα, μέχρι το τελευταίο χωριό και το τελευταίο ακριτικό νησί, σε θέση μάχης, να οργανώσουμε αυτή τη μάχη και να μην αφήσουμε τίποτε στην τύχη του. Το καθήκον είναι να βγούμε από τα γραφεία και των μανιφέστων την κλεισούρα, και να βρεθούμε όλοι εκεί που δένεται ο καρπός της αλλαγής και της προοδευτικής κυβέρνησης: Στην κοινωνία».

Η σημερινή Κεντρική Επιτροπή θα εγκρίνει τα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών αλλά και το εκλογικό πρόγραμμα του κόμματος: «Να ξέρετε ήταν ένας ευχάριστος πονοκέφαλος τα ψηφοδέλτια. Γιατί αναγκαστήκαμε να κάνουμε δύσκολες επιλογές ανάμεσα σε πολύ δυνατές υποψηφιότητες. Τα ψηφοδέλτια που καλούμαστε να εγκρίνουμε σήμερα όμως, είναι ο καθρέφτης της σχέσης μας με την κοινωνία».

Οι υποψήφιοι δήμαρχοι στους μεγαλύτερους δήμους της Ελλάδας

Η Κεντρική Επιτροπή εγκρίνει το υπόλοιπο 25% των ψηφοδελτίων που είχε απομείνει ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε και τις επιλογές του για μεγάλους δήμους της χώρας για τις εκλογές του Οκτωβρίου

Δήμος Αθηναίων Νίκος Παππάς (διεθνής μπασκετμπολίστας)

Δήμος Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης (πρώην αντιπεριφερειάρχης Πειραιά)

Δήμος Πάτρας Βασίλης Αιβαλής (Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου)

Δήμος Περιστερίου Στήριξη στον Ανδρέα Παχατουρίδη (νυν δήμαρχος)

Δήμος Λάρισας Απόστολος Καλογιάννης (νυν δήμαρχος)

Δήμος Αγρινίου Δημήτρης Τραπεζιώτης (δικηγόρος)

Σε δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, σχετικά με την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται: «Ο κ. Τσίπρας που έχει συνδέσει την πολιτική του διαδρομή με τον διχασμό και τον τραμπισμό α λα γκρέκα, συνεχίζει τις χυδαίες προσωπικές επιθέσεις κατά του Πρωθυπουργού και την ίδια στιγμή καταγγέλει την τοξικότητα! Καταγγέλλει δηλαδή ολα εκείνα που τον χαρακτηρίζουν με πρώτα την τοξικότητα και το ψέμα. Επειδή δεν έχει τίποτα να πει για το αύριο της Πατρίδας και των πολιτών, επειδή δεν τον συμφέρει ο απολογισμός του τραγικού κυβερνητικού του έργου, επειδή υπολείπεται οικτρά σε κάθε σύγκριση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, παλεύει να απομακρύνει την πολιτική συζήτηση από τα ουσιαστικά, αυτά που ενδιαφέρουν την κοινωνία, και να την προσαρμόσει στις απαιτήσεις του προσωπικού φανατικού του ακροατηρίου. Όσο και να αγωνίζεται, η εκμηδενισμένη πολιτική του αξιοπιστία και ο απόλυτος πολακισμός που τον χαρακτηρίζει δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. Εμείς συνεχίζουμε μπροστά, σταθερά και δυνατά, με μοναδική μας έγνοια το πώς θα βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών και πώς θα αναβαθμίσουμε τη χώρα μας. Ο δρόμος που πορευόμαστε πολιτικά δεν τέμνεται πουθενά με το αδιέξοδο μονοπάτι που βαδίζει ο κ. Τσίπρας».