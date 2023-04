Κόσμος

Τουρκία: Ο Ερντογάν παραλαμβάνει το “αεροπλανοφόρο” Αναντολού

Στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας του, με στόχο να κερδίσει πόντους, εντάσσει ο Τούρκος Πρόεδρος την παράδοση του σκάφους που θα μεταφέρει μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το «αεροπλανοφόρο» Ανατολού, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο της Τουρκίας, παραδίδεται την Δευτέρα στις τουρκικές Ένοπλές Δυνάμεις.

Ο τουρκικός Τύπος χαρακτηρίζει την αυριανή ως μεγάλη μέρα και σχολιάζει πως «θα κάνει την Γαλάζια Πατρίδα να δονείται».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Ταγίπ Ερντογάν το παρουσιάζει ως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του και το εντάσσει στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας.

Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για αεροπλανοφόρο, γιατί τελικά σε αυτό θα έχουν βάση μόνο μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ωστόσο ο φιλοκυβερνητικός Τύπος το παρουσιάζει ως το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο της Τουρκίας και το πρώτο στον κόσμο που θα μεταφέρει μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το Αναντολού, βίντεο του οποίου μετέδωσε το CNN Turk, κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία της Τούζλα, έχει ύψος 58 μέτρα και μήκος 231 μέτρα.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar TB3 και το πρώτο μη επανδρωμένο πολεμικό αεροσκάφος «Κόκκινο Μήλο», θα μπορούν να προσνηωθούν και να απονηωθούν από το Αναντολού. Χάρη στις μεγάλες δεξαμενές καυσίμων, το πλοίο μπορεί να διανύσει 9.000 μίλια χωρίς ανεφοδιασμό, μπορεί δηλαδή να είναι αυτόνομο σε πορεία για έναν μήνα..

