Γαλλία: νεκροί από χιονοστιβάδα στις Άλπεις

Νεκροί και τραυματίες από χιονοστιβάδα στις Άλπεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίσθηκαν σήμερα το μεσημέρι από χιονοστιβάδα στον παγετώνα Αρμανσέτ των Αλπεων, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράλντ Νταρμανέν στο Twitter.

Ο απολογισμός είναι ακόμη προσωρινός και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, διευκρίνισε ο υπουργός Εσωτερικών. Εννέα ακόμη άνθρωποι βρίσκονταν στο σημείο που έπληξε η χιονοστιβάδα στην κωμόπολη Κονταμίν-Μονζουά, διευκρίνισαν οι τοπικές αρχές της Οτ-Σαβουά.

Η χιονοστιβάδα είχε μήκος ενός χιλιομέτρου και πλάτος 100 μέτρων, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο και δεύτερης χιονοστιβάδας στην περιοχή.

Χωροφύλακες, πυροσβέστες και ιατρική ομάδα συμμετέχουν στις έρευνες μαζί με εκπαιδευμένα σκυλιά, συνεπικουρούμενοι από ελικόπτερο της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

