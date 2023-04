Μαίρη Συνατσάκη: Αποκάλυψε το πρώτο tweet που είχε γράψει για τον Ίαν Στρατή πριν τον γνωρίσει

Life

Πώς χαρακτήρισε τον σύντροφο της, Ίαν Στρατή ως μπαμπά.

Η Μαίρη Συνατσάκη μίλησε στο Mega και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη γνωριμία της με τον Ίαν Στρατή αλλά και στη σχέση τους μετά τον ερχομό της κόρη τους.

Στη συνέχεια η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε ότι το 2016 όταν είχε δει τον Ίαν Στρατή να διαγωνίζεται στο «X-Factor», είχε γράψει για εκείνον ένα tweet για να τον υποστηρίξει, χωρίς να τον γνωρίζει προσωπικά.

«Υπάρχει ένα tweet από τα πρώτα που έχω κάνει, ήταν 2016 και νομίζω ότι στον τελικό είχα τουιτάρει “Εντάξει Ίαν” υπάρχει αυτό κάπου στο προφίλ μου γιατί ήθελα να κερδίσει. Δεν είχα ιδέα ποιος ήταν», είπε αρχικά η Μαίρη Συνατσάκη.

Ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μου έκανε εντύπωση το πόσο αντιτηλεοπτικός ήταν. Αντιμετώπιζε τις κάμερες με έναν δικό του τρόπο. Μετά γνωριστήκαμε στο μιούζικαλ Hair. Λέω σοβαρή δουλειά θα είναι για να έχουν πάρει τον Ίαν οπότε είπα μήπως να το σκεφτώ σοβάρα. Κρατήσαμε κάποιες επαφές μέχρι να ξαναβρεθούμε και τότε να πούμε ότι εντάξει μπορεί να γίνει κάτι μεταξύ μας τελικά. Μου άρεσε που τον ήξερα από πιο πριν και τον είδα να μεγαλώνει, να αλλάζει και να ωριμάζει σε πράγματα και είναι αλήθεια ότι ήρθε μαζί του αυτή η σκέψη. Ο Ίαν ήταν γεννημένος μπαμπάς. Είναι από τους άντρες που ήθελαν από πολύ μικροί να κάνουν παιδιά. Τώρα έγινε 30 ετών. Η κόρη μας είναι πολύ συνεργάσιμο μωρό, το μωρό μας, μοιραζόμαστε πολλά πράγματα στην φροντίδα του. Ξέρω ότι περίμενα ότι θα αλλάξουν οι ισορροπίες μεταξύ μας ως ζευγάρι, το φοβόμουν πάρα πολύ αυτό το κομμάτι».

