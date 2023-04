Αθλητικά

ΝΒΑ - Μπακς: “Αυλαία” με ήττα και θετικό Θανάση Αντετοκούνμπο

Οι Μπακς αντιμετώπισαν σαν αγγαρεία και τον τελευταίο αγώνα της κανονικής περιόδου του NBA. Τα αποτελέσματα των αγώνων που ολοκληρώθηκαν.



Με οκτώ αγώνες χωρίς βαθμολογική σημασία, ξεκίνησε η τελευταία αγωνιστική ημέρα της κανονικής περιόδου του NBA.

Το πρώτο... πιάτο περιλάμβανε τις ομάδες της Ανατολικής Περιφέρειας, όπου τα πάντα έχουν ξεκαθαρίσει, καθώς και τους ουραγούς της Δύσης Χιούστον Ρόκετς (οι οποίοι μάλιστα νίκησαν την Ουάσινγκτον).

Οι περισσότερες ομάδες, είτε προφύλαξαν τους βασικούς παίκτες τους ενόψει play-in και πλέι-οφ, είτε έδωσαν χρόνο συμμετοχής σε νεαρούς (όσες έχουν αποκλειστεί και ολοκλήρωσαν απόψε τη σεζόν τους).

Το Μιλγουόκι έπαιξε στο Τορόντο χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους υπόλοιπους βασικούς (Χόλιντεϊ, Μίντλετον, Λόπεζ, Αλεν), γνώρισε την ήττα με 121-105, αλλά ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με το καλύτερο ρεκόρ σε όλο το πρωτάθλημα (58-24) και μπαίνει στα πλέι-οφ με το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας.

Αρκετά καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, που είχε 14 πόντους (4/7 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 6/8 βολές), 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 28 λεπτά.

Πρώτος σκόρερ των Μπακς ήταν ο Λίντελ Ουίγκιντον με 17π., ενώ από τους Ράπτορς, που θα μετάσχουν στα play-in, ξεχώρισαν ο Γκάρι Τρεντ με 23π. και ο Πρέσιους Ατσιούβα με 14π. και 13ρ.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, το γεγονός που ξεχώρισε ήταν το συναισθηματικά φορτισμένο «αντίο» του 43χρονου Γιουντόνις Χάσλεμ, που ολοκλήρωσε την καριέρα του αγωνιζόμενος επί 20 συναπτά έτη στους Μαϊάμι Χιτ, με τους οποίους κατέκτησε τρία πρωταθλήματα.

Ο βετεράνος φόργουορντ-σέντερ συμπλήρωσε 879 ματς κανονικής περιόδου και 147 στα πλέι-οφ και στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του πανηγύρισε τη νίκη επί του Ορλάντο με 123-110, τελειώνοντας το ματς με 24 πόντους.

Η Βοστώνη, χωρίς τους Τέιτουμ, Μπράουν, Σμαρτ, Χόρφορντ, Ρ. Ουίλιαμς, Μπρόγκντον και τον Ουάιτ να παίζει μόλις πέντε λεπτά, νίκησε 120-114 την Ατλάντα, ευστοχώντας σε 25 τρίποντα.

Ο Πέιτον Πρίτσαρντ πέτυχε triple-double με 30 πόντους (9/16 τρίποντα), 14 ριμπάουντ και 11 ασίστ και οι Μάικ Μάσκαλα και Σαμ Χάουζερ πρόσθεσαν 27 και 26 πόντους με 4/7 και 8/14 τρίποντα αντίστοιχα.

Η Φιλαδέλφεια χωρίς κανέναν βασικό επιβλήθηκε στο Μπρούκλιν 134-105 των Νετς, παρά τους 46 πόντους του Καμ Τόμας. Οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για την α΄ φάση των πλέι-οφ.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα των αγώνων που ολοκληρώθηκαν:

Βοστώνη-Ατλάντα 120-114

Μπρούκλιν-Φιλαδέλφεια 105-134

Κλίβελαντ-Σάρλοτ 95-106

Μαϊάμι-Ορλάντο 123-110

Νέα Υόρκη-Ιντιάνα 136-141

Τορόντο-Μιλγουόκι 121-105

Ουάσινγκτον-Χιούστον 109-114

Σικάγο-Ντιτρόιτ 103-81