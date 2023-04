Το Πεκίνο προχώρησε σε προσομοίωση “αποκλεισμού” της Ταϊβάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Κίνα επιχείρησε με τις στρατιωτικές ασκήσεις της την προσομοίωση ενός «αποκλεισμού» της Ταϊβάν, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από τις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις.

Η Κίνα επιχείρησε με τις στρατιωτικές ασκήσεις της την προσομοίωση ενός «αποκλεισμού» της Ταϊβάν, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από τις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις.

Δεκάδες αεροσκάφη αναπτύχθηκαν για να εφαρμόσουν έναν «αεροπορικό αποκλεισμό» του εν λόγω εδάφους που διεκδικείται από το Πεκίνο, μετέδωσε επίσης το κρατικό κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

71 PLA aircraft and 9 vessels were detected by 16:00(UTC+8) on April 8th. 45 of the detected aircraft had crossed northern, central, and southern median line of the Taiwan Strait and entered our southwest ADIZ. pic.twitter.com/ADpTZaoR0B