Super League - Play offs: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι

Πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία, μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής των playoffs της Super League.



Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Λεωφόρου, καθώς επικράτησε 2-0 του Ολυμπιακού για την τέταρτη αγωνιστική των play offs της Super League.

Οι «πράσινοι» όπως και η ΑΕΚ παραμένουν στην κορυφή έχοντας 69 βαθμούς, ενώ οι «ερυθρόλευκο»ι έμειναν στους 63 και είναι στο -6 από το τριφύλλι και την Ένωση.

Νωρίτερα, η ΑΕΚ νίκησε 3-1 τον Άρη στην Νέα Φιλαδέλφεια και ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας του Βόλου 4-2.

Στις αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής των play off του πρωταθλήματος της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

ΑΕΚ-Αρης 3-1

ΠΑΟΚ-Βόλος 4-2

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-0

Η βαθμολογία

Παναθηναϊκός 69 ΑΕΚ 69 Ολυμπιακός 63 ΠΑΟΚ 60 Άρης 41 Βόλος 40