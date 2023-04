Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Q&A στο... TikTok για τις επικουρικές συντάξεις (βίντεο)

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιστράτευσε τη γνωστή πλατφόρμα για να του απευθύνουν οι πολίτες ερωτήσεις σχετικά με τις επικουρικές συντάξεις.

Με ένα βίντεο στο TikTok ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε όσους πολίτες επιθυμούν, να στείλουν τις ερωτήσεις τους για τις επικουρικές συντάξεις και εκείνος θα απαντήσει.

Στο βίντεο που ανάρτησε τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε: "Σήμερα θέλω να σας πω για τον ατομικό κουμπαρά. Τι είναι αυτό; Αφορά τους νέους και την επικουρική σύνταξή σας. Στον ατομικό κουμπαρά μαζεύονται όσα πληρώνετε εσείς ως εργαζόμενοι. Κανένας άλλος δεν μπορεί να τον αγγίξει. Τον βλέπετε να αυξάνεται με τον καιρό και έχετε τον έλεγχό του μέσα από το app myteka.gov.gr. Αποταμιεύετε και επενδύετε για τη δική σας μελλοντική σύνταξη.

Δεν πληρώνετε την τωρινή σύνταξη κάποιου άλλου. Στο τέλος η επικουρική σας σύνταξη θα είναι υψηλότερη κατά 43 έως 68%. Λοιπόν, ξέρω ότι η επικουρική σύνταξη είναι ένα περίπλοκο θέμα. Αν θέλετε γράψτε μου τις ερωτήσεις σας, θα χαρώ να τις απαντήσω".