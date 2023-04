Αθλητικά

Μπαρτσελόνα – Τζιρόνα: Σκόνταψαν… οι Καταλανοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Μπαρτσελόνα έκανε γκέλα σε μια κρίσιμη στροφή του πρωταθλήματος, αλλά εξακολουθεί να διατηρεί διαφορά ασφαλείας από τη δεύτερη, Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Τζιρόνα έκανε την έκπληξη κι έφυγε με πολύτιμο βαθμό το «Καμπ Νου» (0-0), αππέναντι στην Μπαρτσελόνα, αποτέλεσμα που σε μεγάλο βαθμό της δίνει το δικαίωμα να αισθάνεται ακόμη πιο σίγουρη για την παραμονή της στην LaLiga.

Οι Καταλανοί, παρά τη «γκέλα» μέσα στην έδρα τους, στο τελευταίο χρονικά ματς της 28ης αγωνιστικής, εξακολουθούν να διατηρούν διαφορά ασφαλείας από την 2η Ρεάλ (+12), ενώ απομένουν 10... στροφές πριν το φινάλε της σεζόν.