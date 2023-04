Οικονομία

Δήμος Αθηναίων: Επιστροφή πινακίδων υπό προϋποθέσεις

Σε ποιες περιπτώσεις και για ποιες παραβάσεις δεν επιστρέφονται οι πινακίδες και οι άδεις οδήγησης.

Τη δυνατότητα να παραλάβουν τις πινακίδες των οχημάτων τους, που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας, θα έχουν οι κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών από σήμερα Τρίτη 11 Απριλίου, προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους ενόψει της γιορτής του Πάσχα.

Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται μετά την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου και με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που δε θα τις παραλάβει ο ίδιος ο οδηγός), από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων (Αγ. Κωνσταντίνου 14, 1ος όροφος), από τις 09.00 έως τις 15.00.

Σημειώνεται ότι δε θα επιστραφούν οι πινακίδες και οι άδειες οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης (στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72), καθώς και σε περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από δικαστικές αρχές.