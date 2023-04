Life

“Immersion, βουτιά σε μία άλλη πραγματικότητα” - ΑΝΤ1: Επετειακή μετάδοση την Μεγάλη Τρίτη

Μην χάσετε στον ΑΝΤ1 την επετειακή μετάδοση του βραβευμένου ντοκιμαντέρ του Αντώνη Κανάκη «Immersion, βουτιά σε μια άλλη πραγματικότητα».

Απόψε, ακριβώς τα μεσάνυχτα, θα πραγματοποιηθεί από τον ΑΝΤ1, μια επετειακή μετάδοση του βραβευμένου ντοκιμαντέρ του Αντώνη Κανάκη «Immersion, βουτιά σε μια άλλη πραγματικότητα».

10 χρόνια πριν, ο Αντώνης Κανάκης σε συνεργασία με την ActionAid, έζησε για μία εβδομάδα σε ένα από τα πιο φτωχά μέρη του πλανήτη, στη Sierra Leone.

Το ντοκιμαντέρ αυτό, που στην πρώτη του μετάδοση είχε καθηλώσει το Ελληνικό κοινό, μας μεταφέρει με αληθινό και εξαιρετικό κινηματογραφικό τρόπο, σπάζοντας τα στερεότυπα, την εμπειρία, τους ανθρώπους, τα μέρη, την πραγματικότητα, τα συναισθήματα.

Έγινε, δε, η αίτια να βοηθηθούν εκατομμύρια άνθρωποι του τρίτου κόσμου, εξαιτίας της καθολικής και συγκινητικής ανταπόκρισης των Ελλήνων πολίτων.

Απόψε, στις 00:00, μη χάσετε το ντοκιμαντέρ του Αντώνη Κανάκη «Immersion, βουτιά σε μια άλλη πραγματικότητα».

Θα είναι ένα από τα σημαντικά «ταξίδια» της ζωής σας.

Σενάριο-Σκηνοθεσία-Κείμενα-Μουσική Επιμέλεια: Αντώνης Κανάκης

Κινηματογράφηση-Διεύθυνση φωτογραφίας: Λεωνίδας Πανονίδης - Φώτης Ζυγούρης

Μοντάζ: Γιώργος Κατσουλιέρης - Χάρης Κατσουλιέρης

Παραγωγή: Tony Productions/ActionAid

