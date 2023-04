Life

“Το Πρωινό” - Δήμητρα Λιάνη: Τα γυαλιά του Ανδρέα Παπανδρέου στη δημοπρασία δεν ήταν τα εμβληματικά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Δήμητρα Λιάνη αποκάλυψε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 πως τα γυαλιά που πουλήθηκαν σε δημοπρασία δεν είναι τα εμβληματικά του Ανδρέα Παπανδρέου.

Ανάρπαστα έγιναν τα γυαλιά του ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου σε δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό

Τα γυαλιά δοθηκαν σε δημοπρασία αντί 25.000 ευρώ, χρήματα τα οποία θα διατεθούν για τη ενίσχυση του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο Ελπίδα.

Η Δήμητρα Λιάνη - Παπανδρέου το πρωί της Μεγάλης Τρίτης μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" και σχολιάζοντας τη δημοπρασία αποκάλυψε πως τα συγκεκριμένα γυαλιά δεν είναι τα εμβληματικά του Ανδρέα Παπανδρέου.

«Ήθελα να εστιάσω σε τρία σημεία. Πρώτον, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχουν πάει στην "Ελπίδα", γιατί πραγματικά το έργο της Μαριάννας Βαρδινογιάννη είναι σημαντικότητα για την Ελλάδα και έλειπε. Δεύτερον, ότι ήταν το πιο ακριβό τίμημα που έγινε σε αυτή τη δημοπρασία από διάφορες προσωπικότητες. Για παράδειγμα, το κομπολόι του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη έφτασε να είναι περίπου 3.000 ευρώ, ενώ του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν 25.000 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι ο Ανδρέας πια έχει περάσει σε άλλη κλίμακα», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, η Δήμητρα Λιάνη.

«Όχι ενός απλού πολιτικού και γι’ αυτό επίσης είμαι χαρούμενη γιατί υπάρχει στις καρδιές και στη συνείδηση του ελληνικού λαού σαν τεράστιος μύθος. Τρίτον ήθελα να σχολιάσω ότι εφόσον επρόκειτο για ιερό σκοπό, γιατί δεν ήρθαν σε επαφή με εμένα οι άνθρωποι αυτοί να τους δώσω εγώ τα "εμβληματικά" γυαλιά; Δεν αμφισβητώ ότι ήταν ένα παλιό ζευγάρι γυαλιά του Ανδρέα αλλά τα "εμβληματικά" όπως τα λένε που είναι τα ίδια της φωτογραφίας, θα μπορούσα να τους τα έχω δώσει εγώ. Εγώ τα έχω στη διάθεσή μου, γι’ αυτό σας το λέω», αποκάλυψε.





Χαλάνδρι: Διαρρήκτες έκλεψαν το υπηρεσιακό όπλο αστυνομικού

Απεργία γιατρών στην Βρετανία: Θα χαθούν 350000 ραντεβού