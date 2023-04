Κοινωνία

Αμπελόκηποι: Ληστεία σε φαρμακείο

Στο αστυνομικό δελτίο καταγράφηκαν και δυο περιστατικά ανήλικης παραβατικότητας στην Ακρόπολη και στον σταθμό του ΗΣΑΠ, Βικτώρια.

Ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας στους Αμπελόκηπους, όταν ένας ληστής φορώντας κράνος και χειρουργική μάσκα, μπήκε σε φαρμακείο και αφού απείλησε τον υπάλληλο πήρε τα λεφτά από την ταμειακή μηχανή και τράπηκε σε φυγή.

Το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας πραγματοποιήθηκε κλοπή σε σπίτι στις Αχαρνές. Διαρρήκτες μπήκαν σε μονοκατοικία και ερεύνησαν τους χώρους. Άνοιξαν χρηματοκιβώτιο στο υπνοδωμάτιο και πήραν χρήματα και λίρες.

Παραβατικότητα ανηλίκων

Το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας, 5 άτομα νεαρής ηλικίας επιτέθηκαν σε δυο 15χρονους, στην Ακρόπολη. Αφού τους απείλησαν, τους πήραν τα κινητά και διέφυγαν.

Λίγο αργότερα, στο σταθμό του ΗΣΑΠ, Βικτώρια, τρία άτομα πλησίασαν έναν 16χρονο μέσα σε συρμό. Τον απείλησαν με μαχαίρι και του πήραν το κινητό τηλέφωνο.