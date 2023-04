Οικονομία

Στεγαστικά δάνεια: Ξεκίνησε το πλαφόν επιτοκίου - Οι προϋποθέσεις

Στον «πάγο» από τον Μάιο και για 12 μήνες τα επιτόκια στα ενήμερα στεγαστικά. Πώς θα διαμορφωθούν τα επιτόκια βάσης. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες

Την εφαρμογή νέου προγράμματος επιβράβευσης των δανειοληπτών με ενήμερες οφειλές στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου, ανεξαρτήτως διάρκειας και νομίσματος ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς, ανταποκρινόμενη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με ευθύνη στο ζήτημα της επιβάρυνσης των οικογενειακών προϋπολογισμών από την άνοδο των επιτοκίων διεθνώς και τις ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις,

Με το πρόγραμμα αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς προστατεύει τα συνεπή νοικοκυριά από ενδεχόμενες περαιτέρω μελλοντικές αυξήσεις στα επιτόκια βάσης των στεγαστικών τους δανείων (Euribor, Libor, MRO EKΤ κλπ).

Σε κάθε περίπτωση, η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών με στεγαστικά δάνεια στην Ελλάδα ήταν και παραμένει συνεπής στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της, καταβάλλοντας προσπάθεια να προσαρμοσθεί στις νέες συνθήκες.

Το πρόγραμμα αφορά σε ενήμερα στεγαστικά δάνεια φυσικών προσώπων που είχαν ήδη εκταμιευθεί μέχρι 31.12.22 και θα τεθεί σε εφαρμογή από αρχές Μαΐου 2023. Προβλέπει εκτοκισμό με τα επιτόκια βάσης της 31.03.23, μειωμένα κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες και διατήρηση σταθερά στο επίπεδο αυτό για 12 μήνες από Μάιο 2023 έως Απρίλιο 2024.

Αν κατά τη 12μηνη διάρκεια του προγράμματος τα επιτόκια βάσης μειωθούν από τις Κεντρικές Τράπεζες σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που προβλέπονται στο πρόγραμμα, τότε θα ισχύσει το χαμηλότερο επιτόκιο επ' ωφελεία των πελατών.

Ανάλογα με το επιτόκιο βάσης και το νόμισμα του δανείου, θα διαμορφωθούν αντίστοιχα τα επιτόκια βάσης του νέου προγράμματος, πλέον του περιθωρίου που προβλέπεται στις αντίστοιχες δανειακές συμβάσεις (συμπεριλαμβάνοντας εισφορά Ν.128/75). Για παράδειγμα, στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου τα στεγαστικά επιτόκια βασίζονται κυρίως στο Euribor 1 μήνα, η οροφή του επιτοκίου βάσης για τα ενήμερα στεγαστικά αυτής της κατηγορίας ορίζεται για 12 μήνες στο 2,72% από 2,92% που ήταν στις 31.03.23.

Αντίστοιχη προσαρμογή των επιτοκίων βάσης θα ισχύσει και για ενήμερα στεγαστικά δάνεια σε άλλα νομίσματα ή με διαφορετικά επιτόκια βάσης.

Οι δανειολήπτες φυσικά πρόσωπα με ενήμερα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου θα ενταχθούν αυτόματα στο νέο 12μηνο πρόγραμμα, χωρίς να απαιτείται καμία από μέρους τους ενέργεια.

Ως προϋπόθεση ένταξης, το στεγαστικό δάνειο πρέπει να είναι ενήμερο κατά την ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου. Για να διατηρηθεί η νέα τιμολόγηση, το δάνειο θα πρέπει να παραμείνει ενήμερο κατά τη διάρκεια των 12 μηνών του νέου προγράμματος.

Το πρόγραμμα δεν αφορά σε στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου ή στεγαστικά δάνεια που το επιτόκιο τους διαμορφώνεται επί του Βασικού Επιτοκίου Στεγαστικής Πίστης, καθώς αυτά δεν επηρεάσθηκαν από την άνοδο επιτοκίων αναφοράς που συντελέστηκε κατά τους τελευταίους μήνες.

Η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει σε εγρήγορση για δράσεις στήριξης και επιβράβευσης των συνεπών πελατών της, όπου απαιτείται, με γνώμονα τα τραπεζικά κριτήρια και τις βέλτιστες πρακτικές.

Eurobank

Πρόγραμμα ανταμοιβής για συνεπείς πελάτες στεγαστικών δανείων ανακοίνωσε η Εurobank.

Στην ανακοίνωση της τράπεζας επισημαίνεται ότι «μετά από μια μακρά περίοδο πολύ χαμηλών ή και αρνητικών επιτοκίων, η απότομη αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων υποχρέωσε τις κεντρικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων και την ΕΚΤ, σε ραγδαία αύξηση του βασικού επιτοκίου τους για την τιθάσευσή τους. Η αύξηση των επιτοκίων, που οφείλεται αποκλειστικά στη μεταβολή της νομισματικής πολιτικής, επιβάρυνε αυτόματα τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, συμπεριλαμβανομένων των στεγαστικών δανείων.

Κατανοώντας τη νέα αυτή πραγματικότητα και συνεκτιμώντας το γεγονός ότι ήδη πολλά νοικοκυριά κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια ώστε να παραμείνουν συνεπή στις δανειακές υποχρεώσεις των στεγαστικών δανείων τους κατά τη διάρκεια της οικονομικής και, στη συνέχεια, της πανδημικής κρίσης, η Eurobank προχωρεί σε μια πρωτοβουλία υποστήριξης αλλά και ανταμοιβής των πελατών της, ιδιωτών συνεπών δανειοληπτών»

Συγκεκριμένα, η Εurobank ανακοίνωσε ότι για την πρώτη εκτοκιστική περίοδο μετά την 2/5/2023 (δηλαδή για τη δόση Ιουνίου 2023) και για διάστημα 12 μηνών, τίθεται σε εφαρμογή το Πρόγραμμα Ανταμοιβής Συνεπών Δανειοληπτών.

Στόχος του προγράμματος είναι πρώτον, να μειώσει τα τρέχοντα επιτόκια των στεγαστικών δανείων κυμαινομένου επιτοκίου και δεύτερον, να προστατέψει τους δανειολήπτες από πιθανές μελλοντικές αυξήσεις στα επιτόκια αναφοράς.

Εννοείται ότι οι δανειολήπτες θα επωφεληθούν πλήρως εάν κατά τη 12μηνη περίοδο, τα επιτόκια αναφοράς μειωθούν από τις Κεντρικές Τράπεζες σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που προβλέπονται στο Πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, ο νέος εκτοκισμός με τα δεδομένα του προγράμματος θα γίνει με το διατραπεζικό επιτόκιο αναφοράς, όπως είχε διαμορφωθεί στις 31/3/2023, μειωμένο κατά 20 μονάδες βάσης περίπου.

Το επιτόκιο αυτό θα διατηρηθεί σταθερό σε όλη τη 12μηνη περίοδο, εκτός εάν στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής το επιτόκιο αναφοράς μειωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα. Ανάλογα με το επιτόκιο βάσης και το νόμισμα του δανείου, τα επιτόκια του προγράμματος διαμορφώνονται ως ακολούθως:

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΗΣ Επιτόκιο

31/3/2023 Επιτόκιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δάνεια σε Ευρώ

EURIBOR 1 μηνός 2,915% 2,70%

EURIBOR 3 μηνών 3,038% 2,85%

Επιτόκιο ΕΚΤ (MRO) 3,50% 3,30%

Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο

Επιτόκιο SARON 1,4186% 1,20%

Το πρόγραμμα δεν επηρεάζει το περιθώριο (spread) επιπλέον του επιτοκίου αναφοράς, το οποίο προβλέπεται στην αντίστοιχη δανειακή σύμβαση του κάθε πελάτη χωριστά. Συνεπώς, το συνολικό επιτόκιο κάθε στεγαστικού δανείου θα διαμορφωθεί με βάση το παραπάνω Επιτόκιο Προγράμματος συν το αντίστοιχο περιθώριο που προβλέπεται στη δανειακή σύμβαση, συν την προβλεπόμενη από το νόμο εισφορά.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται όλοι οι ιδιώτες κάτοχοι Στεγαστικών Δανείων Κυμαινομένου Επιτοκίου, υπό την προϋπόθεση ότι τα δάνεια έχουν εκταμιευθεί έως 31/12/2022 και δεν έχουν μεταβιβαστεί στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα εάν έχουν ήδη ενταχθεί ή θα ενταχθούν και στο Πρόγραμμα Επιδότησης Επιτοκίου Ευάλωτων Νοικοκυριών.

Πρόσθετη προϋπόθεση ένταξης αποτελεί το δάνειο να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές, έως και την 2/5/2023. Για να διατηρηθεί η προνομιακή τιμολόγηση του Προγράμματος , θα πρέπει το δάνειο να παραμείνει ενήμερο, και για τους 12 μήνες της προνομιακής περιόδου.

Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου ή στεγαστικά δάνεια που το επιτόκιο τους διαμορφώνεται βάσει του Βασικού Επιτοκίου Στεγαστικής Πίστης, καθώς αυτά δεν επηρεάζονται από την μεταβολή των διατραπεζικών επιτοκίων αναφοράς.

Οι συνεπείς δανειολήπτες θα ενταχθούν αυτόματα στο πρόγραμμα , χωρίς να απαιτείται καμία από μέρους τους ενέργεια. Όλοι οι επιλέξιμοι δανειολήπτες θα ενημερωθούν ατομικά για το μειωμένο επιτόκιο του δανείου τους και την αντίστοιχη δόση μέσω των αντιγράφων λογαριασμών που λαμβάνουν. Τα κριτήρια ένταξης περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).

Το παραπάνω Πρόγραμμα Ανταμοιβής Συνεπών Δανειοληπτών έρχεται σε συνέχεια του προγράμματος επιδότησης δόσεων των στεγαστικών δανείων ευάλωτων νοικοκυριών (Πρόγραμμα ΕΥΑΛΩΤΩΝ). Όπως είναι ήδη γνωστό, με το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδοτείται το 50% της αύξησης της μηνιαίας δόσης στεγαστικών δανείων με ημερομηνία αναφοράς την 30/6/2022 και για διάστημα 12 μηνών.

Ενημερωτικά αναφέρεται ότι η περίοδος διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου προγράμματος επεκτείνεται μέχρι τις 31/7/2023 (ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις), ενώ οι πρώτες επιδοτήσεις αναμένεται να δοθούν μέσα στον Απρίλιο.

Τέλος, όπως αναφέρει η τράπεζα, αναμένεται σύντομα και η έκδοση υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) που θα αυξήσει τα σχετικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια κατά 30% (μόνο για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος), διευρύνοντας σημαντικά την περίμετρο των δικαιούχων.

Το κόστος της χρηματοδότησης του προγράμματος ανταμείβεις αναλαμβάνεται αποκλειστικά από τη Eurobank για τους πελάτες της. Η εκπόνηση και εφαρμογή όλων των παραπάνω προγραμμάτων αποδεικνύει έμπρακτα το διαρκές ενδιαφέρον της Eurobank για τις ανάγκες των πελατών της, με την ανάληψη πρωτοβουλιών που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες συνθήκες, στο πλαίσιο και του θεσμικού διαλόγου με το Υπουργείο Οικονομικών.