Πολιτική

“Qatar Gate”: Ο Ταραμπέλα ελεύθερος με “βραχιολάκι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα ένας κατηγορούμενος για εμπλοκή στο σκάνδαλο “Qatar Gate” αποφυλακίζεται. Πότε αναμένεται η απόφαση για την Εύα Καϊλή.

Αποφυλακίζεται με ηλεκτρονικό βραχιολάκι ο Μαρκ Ταραμπέλα, ο οποίος κατηγορείται για εμπλοκή στο σκάνδαλο “Qatar Gate”.

Πρόκειται για τον τρίτο κατηγορούμενο, μετά τον Αντόνιο Παντσέρι και τον Φραντσέσκο Τζιόρτζι, σύντροφο της Εύας Καϊλή, που αφήνεται ελεύθερος με όρους.

«Μόλις μάθαμε με ανακούφιση την επικείμενη απελευθέρωση του Μαρκ Ταραμπέλλα» αναφέρει η ανακοίνωση της πλευράς του ευρωβουλευτή προσθέτοντας ότι παραμένει στη διάθεση των αρχών εάν χρειαστούν επιπλέον πληροφορίες. Παράλληλα, επισημαίνεται από την πλευρά του ότι «ισχυριζόταν πάντα ότι είναι αθώος», καθώς και ότι «δεν είχε λάβει ποτέ χρήματα ή δώρα σε αντάλλαγμα για τις απόψεις του».

Από την πλευρά του, ο συνήγορος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, εκτιμά ότι η απόφαση για να βγει υπό ηλεκτρονική επιτήρηση ο Μαρκ Ταραμπέλλα μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και όσον αφορά στην απόφαση για την Εύα Καϊλή η ακρόαση της οποίας θα λάβει χώρα την Μεγάλη Πέμπτη 13 Απριλίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη Τρίτη: Το τροπάριο της Κασσιανής και η παραβολή των παρθένων

Ναρκωτικά: Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που κατηγορείται για διακίνηση

Ενδοοικογενειακή βία - Βόλος: Άγριος ξυλοδραμός ηλικιωμένης από τον γιο της