Άρης: Ή πληρώνει τον Μήτρογλου ή χάνει 3 βαθμούς

Η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ για την έφεση που είχε καταθέσει ο Κώστας Μήτρογλου κατά του Άρη.

Δεκτή έκανε το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ την έφεση που είχε καταθέσει ο Κώστας Μήτρογλου κατά του Άρη, επιβάλλοντας στους «κιτρινόμαυρους» ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών εφόσον δεν εξοφληθεί ή δεν διευθετηθεί με διακανονισμό εντός εργάσιμων ημερών η οφειλή προς το πρόσωπο του Έλληνα επιθετικού ύψους 350.000 ευρώ.

Αναλυτικά η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ:

«Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έλαβε κατά την τελευταία του συνεδρίαση τις ακόλουθες αποφάσεις.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση επιβολής ποινών του ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνου Μήτρογλου κατά της ΠΑΕ Άρης και απορρίπτει την ανταίτηση της ΠΑΕ Άρης κατά του ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνου Μήτρογλου.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ Άρης μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του Κωνσταντίνου Μήτρογλου, του ποσού των 350.494,23 ευρώ νομιμοτόκως, πλέον του ποσού των 300 ευρώ για δικαστική δαπάνη, την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της λήξης πληρωμής της καθυστερούμενης και μη καταβληθείσας στις 15.3.2023 δόσης οφειλής».

