Champions League: Μάντσεστερ Σίτι και Ίντερ έκαναν άλματα πρόκρισης

Οι «πολίτες» συνέτριψαν τους Βαυαρούς, οι οποίοι μετρούσαν μέχρι χθες μόνο νίκες, στη διοργάνωση.

Μάντσεστερ Σίτι και Ίντερ «κλείδωσαν», εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, από τα πρώτα ματς των προημιτελικών απέναντι σε Μπάγερν (3-0) και Μπενφίκα (0-2), την πρόκριση στην τετράδα του Champions League.

Ο Τόμας Τούχελ μπορεί να στέρησε από τη Μάντσεστερ Σίτι τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης το 2021, όταν ήταν στον πάγκο της Τσέλσι, ωστόσο, αυτή την φορά, ως τεχνικός της Μπάγερν, είδε τους «Πολίτες» να κάνουν «πάρτι» στο «Ετιχαντ» με 3-0, στον πρώτο προημιτελικό -πρόωρο τελικό- του Champions League και, πλέον, η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα βρίσκεται σχεδόν και με τα δύο πόδια στους «4», παρότι η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην «Αλιάνζ Αρένα» του Μονάχου (19/04).

Οι πρωταθλητές Αγγλίας ψάχνουν εδώ και χρόνια το κορυφαίο τρόπαιο, έχοντας φτάσει σ΄ έναν τελικό (ηττήθηκαν από την Τσέλσι 1-0 το 2021), ενώ νωρίτερα είχαν αποκλειστεί από τη Λιόν (2020), στο final-8 της Λισαβόνας.

Μετά την αποψινή τους νίκη βρίσκονται μία ανάσα από το να θέσουν εκτός διοργάνωσης ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, την ομάδα που μέχρι τώρα δεν γνώριζε τι θα πει ήττα στο εφετινό Champions League (μετρούσε το απόλυτο νικών μετά από 8 αναμετρήσεις).

Το φοβερό γκολ του Ρόδρι στο 27΄ έβαλε μπροστά στο σκορ τους Άγγλους, που ήταν σαφώς ανώτεροι στο πρώτο 45λεπτο, έχοντας κι άλλες δύο πολύ καλές στιγμές για να «ζευγαρώσουν» τα τέρματά τους. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπάγερν ήταν καλύτερη, έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες στα πρώτα λεπτά, αλλά η συνέχεια ανήκε στον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος με ασίστ στο 70΄ έδωσε την ευκαιρία στον Μπερνάρντο Σίλβα να «γράψει» το 2-0 και στο 77΄ με πλασέ από κεφαλιά-πάσα του Τζόουνς διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Η πρώτη παρουσία της Ίντερ σε προημιτελική φάση Champions League μετά από 12 χρόνια, βρήκε την ομάδα του Μιλάνου να παίρνει τεράστιο «διπλό» στο «Ντα Λουζ» της Λισαβόνας από τη Μπενφίκα (2-0) και να βρίσκεται «αγκαλιά» με την πρόκριση στους ημιτελικούς, έχοντας τη ρεβάνς στο «Τζουζέπε Μεάτσα» (19/04).

Ο Σιμόνε Ιντσάγκι οδήγησε την Ίντερ σε πρόκριση εις βάρος μίας ακόμη πορτογαλικής ομάδας, της Πόρτο, στον προηγούμενο γύρο και μετά την αποψινή νίκη των «νερατζούρι» μπορεί πια να αισθάνεται πιο σίγουρος στον πάγκο τους.

Η Ίντερ είχε να νικήσει για περισσότερο από ένα μήνα (τελευταία φορά ήταν στις 5/03 επί της Λέτσε στη Serie A) και το μέλλον του Ιταλού τεχνικού παρέμενε αβέβαιο. Τα γκολ του Μπαρέλα στο 51΄ και του Λουκάκου με πέναλτι στο 82΄, όμως, του έδωσαν «παράταση ζωής» και στην Ίντερ το δικαίωμα να ονειρεύεται βάσιμα ότι θα συνεχίσει στη διοργάνωση, αρκεί να εκμεταλλευτεί την έδρα της.

