Μύκονος: Συλλήψεις για πολεοδομικές παραβάσεις (εικόνες)

Τι διαπιστώθηκε κατά τους ελέγχους, που οδήγησαν σε συλλήψεις.

Επτά άτομα συνελήφθησαν σήμερα από την Ελληνική Αστυνομία, μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχή εργασιών στο νησί της Μυκόνου, κατόπιν εγγράφου που απέστειλε το Σώμα Επιθεωρητών Δόμησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας προς την αρμόδια εισαγγελία.

Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ, στη συνέχεια αυτή εξέδωσε εντολή προς την ΥΔΟΜ Σύρου για τη διενέργεια των ελέγχων, κατά τους οποίους διαπιστώθηκε η ανέγερση νέων κτισμάτων στο χώρο, χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, από τις 3/4 έως τις 6/4 και από τις 10 /4 έως και σήμερα, 12/4, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από μικτά κλιμάκια του ΥΠΕΝ και της Οικονομικής Αστυνομίας σε όλη τη Μύκονο. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 10 αυτοψίες που προέκυψαν μέσα από καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου που διενεργήθηκε στις 4.4.2023 από μικτό κλιμάκιο του Υ.Π.ΕΝ., στη θέση «Ψαρού» Δήμου Μυκόνου, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Κατασκευή σε εξέλιξη νέου διωρόφου κτιρίου εντός της ζώνης προστασίας (σε απόσταση μικρότερη των 100 μ. από τη γραμμή αιγιαλού, τμήματα του οποίου βρίσκονται εντός της ζώνης αιγιαλού και της ζώνης παραλίας, χωρίς οικοδομική άδεια. Το περίγραμμα, οι διαστάσεις, η συνολική επιφάνεια, οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις και οι όψεις δεν συμφωνούν με τα δηλωθέντα στην με Α/Α 10366407 Υπαγωγή. Στάδιο εργασιών κατά την ημερομηνία ελέγχου: Υλοποίηση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Ισόγειο κτίριο με χρήση WC εντός της ζώνης προστασίας και σε απόσταση μικρότερη των 100 μ. από τη γραμμή αιγιαλού, του οποίου το περίγραμμα, οι διαστάσεις, η συνολική επιφάνεια, οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις και οι όψεις δεν συμφωνούν με τα δηλωθέντα στην Υπαγωγή. Στάδιο εργασιών κατά την ημερομηνία ελέγχου: Υλοποίηση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Ισόγειο κτίριο εντός της ζώνης προστασίας και σε απόσταση μικρότερη των 100 μ. από τη γραμμή αιγιαλού, για το οποίο δεν υπεδείχθησαν κατά τον έλεγχο στοιχεία νομιμότητας. Στάδιο εργασιών κατά την ημερομηνία ελέγχου: Αποπερατωμένο

Ισόγειο κτίριο εντός της ζώνης προστασίας και σε απόσταση μικρότερη των 100 μ. από τη γραμμή αιγιαλού, για το οποίο δεν υπεδείχθησαν κατά τον έλεγχο στοιχεία νομιμότητας.

Tοποθέτηση δύο CONTΑINER εντός της ζώνης προστασίας και σε απόσταση μικρότερη των 100 μ. από τη γραμμή αιγιαλού

Tοποθέτηση τριών δεξαμενών ύψους 2,2 μ., εντός της ζώνης προστασίας και σε απόσταση μικρότερη των 100 μ. από τη γραμμή αιγιαλού

Σύμφωνα με την αναλυτική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, «σήμερα Τετάρτη πραγματοποιήθηκε αυτοψία παρουσία της Εισαγγελέως Σύρου στην παραπάνω περιοχή, όπου διαπιστώθηκε να γίνονται εργασίες χωρίς άδεια και κινήθηκε η διαδικασία αυτοφώρου. Συνελήφθησαν 5 άτομα που εκτελούσαν εργασίες. Επίσης, συνελήφθησαν 2 υπεύθυνοι της επιχείρησης. Πραγματοποιήθηκε άμεσα η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ κατασχέθηκαν τα υλικά και τα μηχανήματα που εντοπίστηκαν στις παράνομες εργασίες. Διατάχθηκε η άμεση διακοπή της εκτέλεσης έργων, ενώ η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης».





