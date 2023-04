Κόσμος

ΗΠΑ – Διαρροή εγγράφων: Τι περιέχουν τα απόρρητα αρχεία

Σύνοψη των περιεχομένων των εγγράφων που διέρρευσαν και θέτουν «σε κίνδυνο» την αμερικανική ασφάλεια.

Τα διαβαθμισμένα αμερικανικά έγγραφα, ορισμένα εκ των οποίων χαρακτηρίζονταν «άκρως απόρρητα», που διέρρευσαν στο διαδίκτυο, αναφέρουν λεπτομερώς τις απόψεις της Ουάσινγκτον για τον πόλεμο στην Ουκρανία και φαίνεται να περιέχουν διάφορες πληροφορίες για τους στενούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Πεντάγωνο θεωρεί ότι η αποκάλυψη αυτών των εμπιστευτικών εγγράφων συνιστά «πολύ σοβαρό κίνδυνο» για την αμερικανική εθνική ασφάλεια και το υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε ποινική έρευνα για το θέμα.

Η αυθεντικότητα των φωτογραφιών, που κυκλοφορούν σε διάφορους ιστοτόπους, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί δημοσίως από τις αρχές, ούτε έχει εξακριβωθεί από άλλες πηγές.

Ακολουθεί μια σύνοψη του περιεχομένου ορισμένων από τα έγγραφα αυτά:

Απολογισμός του πολέμου στην Ουκρανία

Ένα από τα έγγραφα κάνει τον απολογισμό του πολέμου στην Ουκρανία μέχρι την 1η Μαρτίου 2023, δηλαδή έναν χρόνο μετά την έναρξη των μαχών. Με βάση τις εκτιμήσεις της Υπηρεσίας Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, οι ρωσικές απώλειες φτάνουν τους 189.500-223.000 άνδρες – από αυτούς οι 35.500-43.000 σκοτώθηκαν στη μάχη και οι 154.000-180.000 τραυματίστηκαν.

Από την πλευρά της Ουκρανίας, υπολογίζεται ότι οι νεκροί είναι μεταξύ 15.500-17.500 και οι τραυματίες 109.000-113.500.

Οι αριθμοί αυτοί είναι σχεδόν δεκαπλάσιοι από οποιοδήποτε απολογισμό έχουν ανακοινώσει μέχρι σήμερα η Ρωσία και η Ουκρανία.

Η Μόσχα φέρεται να έχει χάσει περισσότερα από 150 αεροσκάφη και ελικόπτερα, έναντι 90 για το Κίεβο.

Μια άλλη «εκδοχή» του εγγράφου, προφανώς επεξεργασμένη, αναφέρει αντιθέτως ότι οι ουκρανικές απώλειες είναι μεγαλύτερες από τις ρωσικές, γεγονός που φαίνεται να επιβεβαιώνει τους φόβους του Πενταγώνου ότι η διαρροή θα μπορούσε δυνητικά να τροφοδοτήσει την παραπληροφόρηση.

Έλλειψη αντιαεροπορικών πυραύλων

Δύο έγγραφα με ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου αναφέρονται στην ανησυχητική κατάσταση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, που μέχρι σήμερα έπαιζε κρίσιμο ρόλο στην απόκρουση των ρωσικών πληγμάτων, εμποδίζοντας τη Μόσχα να θέσει υπό τον έλεγχό της τον εναέριο χώρο.

Η δυνατότητα του Κιέβου να διατηρεί την αντιαεροπορική άμυνα μέσου βεληνεκούς για να προστατεύει τη γραμμή του μετώπου «θα μηδενιστεί μέχρι τις 23 Μαΐου», αναφέρει το ένα από αυτά τα έγγραφα.

Σχεδόν το 90% της αντιαεροπορικής άμυνας μέσου και μεγάλου βεληνεκούς της Ουκρανίας βασίζεται ουσιαστικά στα συστήματα SA-11 και SA-10, σοβιετικής κατασκευής, τα οποία μπορεί να βρεθούν χωρίς πυρομαχικά στα τέλη Μαρτίου και τις αρχές Μαΐου αντίστοιχα.

Εξετάζονται πλήγματα με drones στη Ρωσία

Σύμφωνα με ένα έγγραφο που δεν φέρει ημερομηνία, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την απογοήτευσή του στον πλέον υψηλόβαθμο στρατηγό του, επειδή ο ουκρανικός στρατός δεν διαθέτει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που θα μπορούσαν να πλήξουν τις εχθρικές δυνάμεις απευθείας στο ρωσικό έδαφος. Φέρεται ότι εισηγήθηκε, στα τέλη Φεβρουαρίου, να γίνουν τέτοια πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι πληροφορίες αυτές φαίνεται να υποδηλώνουν ότι η Ουάσινγκτον παρακολουθούσε έναν στενό εταίρο της. Ενδέχεται επίσης να εξηγούν εν μέρει την επιφυλακτικότητα των ΗΠΑ απέναντι στο αίτημα του Κιέβου για αποστολή όπλων μεγαλύτερου βεληνεκούς. Ωστόσο, η διστακτικότητα των Αμερικανών χρονολογείται ήδη πριν από την εν λόγω συνομιλία του Ζελένσκι με τον στρατηγό του.

Διαδηλώσεις στο Ισραήλ

Ένα άλλο έγγραφο, επίσης χωρίς ημερομηνία, αναφέρει ότι η ηγεσία της Μοσάντ, της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, ενθάρρυνε τόσο τα μέλη της υπηρεσίας όσο και απλούς πολίτες να διαδηλώσουν κατά της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος στο Ισραήλ.

Η πηγή αυτών των πληροφοριών –η υποκλοπή ηλεκτρονικών επικοινωνιών– φαίνεται να δείχνει ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες κατασκόπευαν μια συμμαχική χώρα.

Ανησυχία για τα νοτιοκορεατικά πυρομαχικά

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της Νότιας Κορέας ανησυχούσε ότι οι ΗΠΑ θα μεταφέρουν στο Κίεβο ορισμένα πυρομαχικά που είχαν ζητήσει από τη Σεούλ. Κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο με την εκπεφρασμένη βούληση της Νότιας Κορέας να μην παραδώσει φονικά όπλα στην Ουκρανία, σύμφωνα με ένα έγγραφο που αναφέρεται στη συνομιλία που είχαν την 1η Μαρτίου δύο Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι.

Η αποκάλυψη αυτή φαίνεται και σε αυτήν την περίπτωση να υποδηλώνει ότι η Ουάσινγκτον κατασκόπευε έναν στενό σύμμαχό της. Η αντιπολίτευση στη Νότια Κορέα ζήτησε σήμερα τη διεξαγωγή έρευνας, ωστόσο το γραφείο του προέδρου Γιουν Σουκ Γεόλ απάντησε ότι οι κατηγορίες περί υποκλοπών είναι «παράλογα ψέματα».

Αναγνωριστικές πτήσεις στη Μαύρη Θάλασσα

Ένα έγγραφο με ημερομηνία 27 Φεβρουαρίου αναφέρεται σε αναγνωριστικές πτήσεις στη Μαύρη Θάλασσα από αεροσκάφη (επανδρωμένα και μη) των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλλίας και άλλων χωρών μελών του ΝΑΤΟ, από τα τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

Περίπου δύο εβδομάδες αφότου συντάχθηκε αυτό το κείμενο, η Ουάσινγκτον κατηγόρησε τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ότι αναχαίτισαν στη Μαύρη Θάλασσα ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Reaper MQ-9, κάτι που η Μόσχα διέψευσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

