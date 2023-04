Πολιτική

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: Η αποφυλάκιση με “βραχιολάκι” και το παρασκήνιο

Πότε αναμένεται να επιστρέψει στο σπίτι της η Εύα Καϊλή. Δεν θα μείνουν μαζί με τον Φραντσέσκο Τζιόρτζι. Τι δήλωσαν οι δικηγόροι της.



Θέμα ωρών είναι η αποφυλάκιση της Εύας Καϊλή, μετά την απόφαση της βελγικής δικαιοσύνης. Έπειτα από τέσσερις και πλέον μήνες στη φυλακή, η Εύα Καϊλή αποφυλακίζεται με περιοριστικούς όρους και τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» παρακολούθησης.

Η ανακοίνωση της αποφυλάκισης της Εύας Καϊλή έγινε νωρίς χθες το απόγευμα, όμως από το πρωί είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν πληροφορίες ότι η απόφαση του προδικαστικού συμβουλίου η οποία μάλιστα θα ήταν θετική για την κα Καϊλή μπορεί να έβγαινε ακόμη και χωρίς να χρειαζόταν να πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση των δικαστών.

Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής θα αποφυλακιστεί είτε την Παρασκευή είτε τη Δευτέρα εξαρτάται καθαρά από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και όπως δήλωσε ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ένα μεγάλο ζήτημα για το πόσο γρήγορα θα βγει η κα Καϊλή είναι το πόσο γρήγορα θα βρεθεί βραχιολάκι καθώς φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη στο Βέλγιο.

Εν τω μεταξύ, όπως έγινε γνωστό η Εύα Καϊλή, μετά την αποφυλάκισή, θα μείνει σε ξεχωριστό σπίτι από τον σύντροφό της, όπως είπε ο δικηγόρος της. Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος σημείωσε ότι, έτσι κι αλλιώς θα ήθελε να μείνει σε άλλο σπίτι από τον Φραντσέσκο Τζιόρτζι η Εύα Καϊλή.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος σχολιάζοντας την απόφαση της βελγικής δικαιοσύνης ανέφερε: «Η Εύα Καϊλή αποφυλακίζεται με το κεφάλι ψηλά και με αξιοπρέπεια. Δεν ομολόγησε εγκλήματα που δεν έχει διαπράξει, θα παλέψει για την αθωότητά της μέχρι τέλους», επισήμανε ο Έλληνας συνήγορός της.

Από την πλευρά του, ο Βέλγος δικηγόρος της Σβεν Μαρί είπε: «Μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι η κυρία Εύα Καϊλή αφέθηκε ελεύθερη από τον εισαγγελέα Κλεζ και μπορεί να πάει σπίτι της υπό ηλεκτρονική επιτήρηση. Δεν θα σχολιάσω περισσότερο, εκτός από το γεγονός ότι αυτή είναι μια λογική απόφαση που άργησε να ληφθεί».

Σε συνέντευξη που είχε δώσει νωρίτερα ο Σβεν Μαρί, στο Euronews, υπήρξε «καταπέλτης» κατά των βελγικών δικαστικών Αρχών. Όχι μόνο επέμεινε στην αθωότητα της Εύας Καϊλή, αλλά κατηγόρησε ευθέως τους ανακριτές και τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα για ακραία προκατάληψη και πλήρη έλλειψη σεβασμού στο τεκμήριο της αθωότητας.

«Η κ. Καϊλή έχει ανακριθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες για περισσότερες από 15 ώρες. Η κ. Καϊλή έχει απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και σε όλες τις κατηγορίες των ανακριτών. Οπότε, προφανώς υπάρχει ένα πρόβλημα, διότι ούτε ο δικαστής ανακριτής, ούτε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας, ούτε οι ανακριτές θέλουν να ακούσουν τις απαντήσεις της κ. Καϊλή. Εγκλωβισμένοι στην άποψή τους, που είναι στον αέρα, θέλουν να ακούσουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Αλλά αυτές δεν είναι οι απαντήσεις που δίνει η κ. Καϊλή», δήλωσε

O Βέλγος δικηγόρος κατηγορεί εμμέσως τον Ομοσπονδιακό Εισαγγελέα του Βελγίου, ο οποίος πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί, ότι χρησιμοποίησε την πρώην Αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου ως τρόπαιο και ως προειδοποίηση στους άλλους ευρωβουλευτές. «Υποθέσεις όπως της κ. Καϊλή, θεωρούνται ως ένα τρόπαιο ή σύμβολο και επιδεικνύονται όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ένας ποδοσφαιριστής υψώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο, όταν η κ. Καϊλή εδώ υψώνεται ως ένα σύμβολο για να πουν, ακόμη κι αν έχεις μια υψηλή θέση, θα μείνεις στη φυλακή. Κι αυτό γίνεται, ειδικά για να πουν στους άλλους βουλευτές μην εμπλακείτε σε υπόθεση διαφθοράς, διότι θα μείνετε πολύ καιρό στη φυλακή», ανέφερε.

