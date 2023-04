Παράξενα

Θεσσαλονίκη: ενοικιάζεται κατάστημα με δωρεάν τους πρώτους 6 μήνες

Για ποιον λόγο αποφάσισε να το διαθέσει δωρεάν ένα εξάμηνο ο ιδιοκτήτης.

Με δωρεάν τους πρώτους 6 μήνες ενοικιάζεται κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως αναγράφεται σε ταμπέλα στην πρόσοψη του ακινήτου!

H πρωτοφανής ανάρτηση, ενδεικτική της κατάστασης στη γειτονιά του Μπιτ Παζάρ όπου υπάρχουν πολλά ανοίκιαστα καταστήματα, βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες στη βιτρίνα άδειου καταστήματος, το οποίο λειτουργούσε ως ουζερί σχεδόν 10 χρόνια. Το ακίνητο απέκτησε πριν από λίγους μήνες νέους ιδιοκτήτες, οι οποίοι αποφάσισαν να το διαθέσουν προς εκμετάλλευση.

«Το ενοίκιο είναι χαμηλότερο απ’ ό,τι ήταν προηγουμένως και αποφασίσαμε να το διαθέσουμε δωρεάν για ένα εξάμηνο, μήπως το γεγονός αυτό λειτουργήσει ως δέλεαρ. Εξάλλου, η περιοχή έχει “ πέσει” πλέον εμπορικά ενώ γνωρίζουμε ότι, όποιος μπει στο μαγαζί, επειδή θέλει ανακαίνιση, θα χρειαστεί τουλάχιστον 2-3 μήνες για να το φτιάξει και να λειτουργήσει στη συνέχεια ως υγειονομικού ενδιαφέροντος» εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Παναγιώτης, ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Τονίζει μάλιστα ότι τις λίγες μέρες που έχει αναρτήσει την ταμπέλα στο τζάμι, έχουν υπάρξει διάφοροι ενδιαφερόμενοι αλλά κανείς δεν έχει προχωρήσει -μέχρι στιγμής- στην ενοικίασή του. «Πάντως, στις εμπορικές μισθώσεις, οι δύο μήνες είναι δεδομένοι ότι δεν καταβάλλονται ενοίκια» προσθέτει.

Την εκτίμηση ότι έχει πέσει σημαντικά η εμπορική αξία της περιοχής- γνωστής και ως «Μοναστηράκι» της Θεσσαλονίκης, αφού εδώ και δεκαετίες λειτουργούν πολλά παλαιοπωλεία, διατυπώνει ο Θεόδωρος Μπαγρόπουλος, ο οποίος υπήρξε για πολλά χρόνια μεσίτης στην περιοχή.

«Ειδικά στην οδό Τοσίτσα, όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο ανοίκιαστο κατάστημα, υπάρχουν και άλλα που είναι κλειστά χρόνια. Η πτώση της εμπορικής κίνησης αλλά και τα έργα για το Μετρό στην Εγνατία, έχουν ρίξει πάρα πολύ την αξία των ακινήτων» αναφέρει χαρακτηριστικά.

