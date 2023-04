Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: χτύπησε με το αυτοκίνητο δημοτικό αστυνομικό

Ο άνδρας, εφού έβρισε τους δυό δημοτικούς στυνομικούς, κινήθηκε και τραυμάτισε τον τρίτο με το αυτοκίνητό του.

Χειροπέδες σε έναν 62χρονο ο οποίος επιτέθηκε σε δημοτικούς αστυνομικούς επειδή του έκοψαν κλήση για παράνομη στάθμευση, πέρασαν χθες στη Θεσσαλονίκη αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 62χρονος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία που πραγματοποίησαν σε βάρος του τρεις δημοτικοί αστυνομικοί του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, χθες το πρωί στη Λεωφόρο Στρατού, κατά τη βεβαίωση παράβασης από τους ανωτέρω για παράνομη στάθμευση, ο οδηγός εξύβρισε τους δύο (2) εξ αυτών ενώ παράλληλα εκκίνησε το όχημα, με αποτέλεσμα η ρόδα του αυτοκινήτου να πατήσει το πόδι του τρίτου, ο οποίος μετέβη με σταθμό του Ε.Κ.Α.Β. σε νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.

Πηγή: thestival.gr

