Κόσμος

ΗΠΑ: μητέρα στραγγάλισε τον γιο της επειδή γκρίνιαζε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιδί, βρέθηκε νεκρό στο σπίτι από τον πατέρα του. Τι κατέθεσε η μητέρα στην απολογία της.

Ένα φρικτό έγκλημα, συνέβη στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, με μία μητέρα να δολοφονεί το 11χρονο παιδί της.

Όπως αναφέρει η New York Post, η 50χρονη Ruth DiRienzo-Whitehead, στραγγάλισε τον 11χρονο γιο της με ζώνη επειδή δεν ήθελε να μεγαλώσει μέσα στη φτώχεια και την ανέχεια της οικογένειας.

«Έκλαιγε και γκρίνιαζε όλη μέρα» για τα οικονομικά προβλήματα της οικογένειας. Η DiRienzo-Whitehead παραδέχτηκε ότι στραγγάλισε τον γιο της για να μην χρειαστεί «να μεγαλώσει με αυτές τις οικονομικές δυσκολίες», αναφέρει το δημοσίευμα.

Η αστυνομία κλήθηκε στο σπίτι της οικογένειας όταν ο πατέρας του αγοριού ανακάλυψε το πτώμα του στην κρεβατοκάμαρα, όπου συνήθιζε να κοιμάται με τη μητέρα του. Ο πατέρας είχε βρει το υπνοδωμάτιο κλειδωμένο και τη σύζυγό του και το αυτοκίνητό τους να λείπουν. Σύμφωνα με τις αρχές, η DiRienzo-Whitehead έφυγε από το σπίτι αφού στραγγάλισε τον γιο της και η ζώνη που πραγματοποίησε το αποτρόπαιο έγκλημα, εντοπίστηκε αργότερα μέσα στο όχημα.

Στη γυναίκα, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο πρώτου και τρίτου βαθμού.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: Η αποφυλάκιση με “βραχιολάκι” και το παρασκήνιο

Πάσχα - Εορταστικό ωράριο: πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Αντετοκούνμπο: το 2020 σκέφτηκα να σταματήσω το μπάσκετ