Αθλητικά

Κολωνάκι - βιασμός ανήλικης: Ο τερματοφύλακας αρνείται τις κατηγορίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον ανακριτή απολογείται σήμερα ο τερματοφύλακας. Τι υποστηρίζουν οι δικηγόροι του.

Τη δική του εκδοχή στα γεγονότα που κατήγγειλε σε βάρος του 17χρονη μαθήτρια από το Βέλγιο, αναμένεται να δώσει σήμερα στον ανακριτή ο ποδοσφαιριστής που κατηγορείται για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου και κατοχή ναρκωτικών.

Ο γνωστός ποδοσφαιριστής που θα οδηγηθεί στις 10:30 στον ανακριτή, φέρεται να αρνείται όσα ισχυρίστηκε στην Αστυνομία η ανήλικη σε βάρος του, υποστηρίζοντας πως δεν υφίσταται σεξουαλική κακοποίηση. Ο κατηγορούμενος που αναμένει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, φέρεται να σκοπεύει να ζητήσει να αναζητηθεί υλικό από τον χώρο του μαγαζιού από το οποίο, σύμφωνα με όσα διατύπωσε ο συνήγορος του Παναγιώτης Παπαδόπουλος, θα αποδειχθεί ότι η μαθήτρια ψεύδεται. "Είναι αθώος. Ουδέποτε τέλεσε οποιαδήποτε πράξη είτε βία, είτε βιασμό" δήλωσε ο συνήγορος, μεταφέροντας δήλωση του τερματοφύλακα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, ο καταγγελλόμενος βιασμός έλαβε χώρα σε μπαρ στο Κολωνάκι όπου βρίσκονταν το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας τόσο ο κατηγορούμενος όσο και η ανήλικη με συμμαθητές της που ήρθαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής. Σύμφωνα με την καταγγελία της μαθήτριας, ο ποδοσφαιριστής αν και η ίδια έδειξε πως δεν επιθυμεί την -με άσεμνο τρόπο- προσέγγιση του δεν πτοήθηκε προχωρώντας σε συγκεκριμένη σεξουαλική πράξη.

Το περιστατικό φαίνεται να δημιούργησε ένταση μεταξύ των παιδιών και του φερόμενου δράστη, που βρισκόταν στο κατάστημα με συναθλητή του, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει επεισόδιο μεταξύ τους έξω από μπαρ ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης. Οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα, καθώς στο σημείο έφθασε η Αστυνομία. Εκεί το κορίτσι, που στο μεταξύ είχε φύγει από τον χώρο και ειδοποιήθηκε να πάει στην Αστυνομία, κατήγγειλε όσα προηγήθηκαν σε βάρος της υποβάλλοντας μήνυση κατά του τερματοφύλακα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την Αστυνομία αφορούσε ασελγείς πράξεις σε βάρος ανηλίκου, που εν προκειμένω είναι άνω των 15 ετών. Ωστόσο ο Εισαγγελέας αναβάθμισε την υπόθεση, θεωρώντας πως οι καταγγελλόμενες πράξεις συνιστούν βιασμό, αδίκημα που στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν εμπεριέχει βία , αλλά την άρνηση του θύματος και πλέον τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 ετών.

Η Ελίνα Θειακοδημήτρη, επίσης δικηγόρος του ποδοσφαιριστή, μιλώντας στο Mega, σημείωσε πως στον πελάτη της αποδίδεται «το αδίκημα σε γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση, όχι βιασμός».

«Όπως έχει δηλωθεί και από τον κ. Παπαδόπουλο, σε πολύ λίγες ώρες θα κατατεθούν στον ανακριτή η απολογία του. Αρνείται πλήρως όλες τις κατηγορίες. Του αποδίδεται αδίκημα με γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση, όχι βιασμός. Δεν υπάρχει βία. Η κοπέλα σε λίγες μέρες θα γίνει 18 ετών αλλά ο τερματοφύλακας δεν γνώριζε. Κανένας δεν ήταν με κάποιον καθηγητή και κατανάλωναν αλκοόλ», δήλωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: Η αποφυλάκιση με “βραχιολάκι” και το παρασκήνιο

Αντετοκούνμπο: το 2020 σκέφτηκα να σταματήσω το μπάσκετ

Ηράκλειο: Μπαλκόνι διαλύθηκε μετά από έκρηξη (εικόνες)