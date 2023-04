Κόσμος

Ερντογάν: Το “Αναντολού” μας κάνει πολύ ισχυρούς

Τι ανέφερε σε συνέντευξή του ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για το αεροπλανοφόρο "Αναντολού".

Όλοι πρέπει να είναι περήφανοι για το αεροπλανοφόρο Ανατολού υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν απορρίπτοντας τις επικρίσεις τις αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σε συνέντευξη του στο Κανάλ D και το CNN Turk, o Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι «Το να βλέπεις αυτό το έργο και να το κριτικάρεις δεν είναι βιώσιμο. Πρέπει όλοι να είναι περήφανοι», αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Σύμφωνα με τον Τούρκο Πρόεδρο «από πλοίο αυτό θα μπορούν να απογειωθούν και να προσγειωθούν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Μπαϊρακτάρ TB3, το Κόκκινο Μήλο και το ελαφρύ μαχητικό Hurjet».

«Τί έλεγαν για τον Μπαρμαρόσσα; Ο πορθητής των θαλασσών, ο πλοίαρχος των θαλασσών. Αυτό το πλοίο μας οδηγεί σε μια πολύ, πάρα πολύ ισχυρή θέση. Στα σημεία που σήμερα δεν φτάνεις θα μπορείς να φτάσεις με αυτό. Εμείς θα κάνουμε άλλο ένα βήμα και ήδη κάνουμε τις διαβουλεύσεις και θα ναυπηγήσουμε το διπλάσιο αυτό του πλοίου», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Για το μαχητικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Κόκκινο Μήλο, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε «είναι έτοιμο για λειτουργία στα 32 χιλιάδες πόδια. Είμαι περήφανος για αυτούς που το έκαναν».

Σε ερώτηση εάν θα πάνε οι εκλογές στον δεύτερο γύρο, ο Τούρκος Πρόεδορς είπε: «Πιστεύω ότι το έθνος μου θα τελειώσει τη δουλειά χωρίς να μπει δυσκολίες. Αυτή την αποφασιστικότητα είδα και εγώ».





