Πάσχα - Μέσα Μεταφοράς: Τα δρομολόγια και οι αλλαγές

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς κατα τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα.



Με τροποποιημένο πρόγραμμα και αραιά δρομολόγια θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς κατα τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα. Ειδικότερα σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ το πρόγραμμα των δρομολογίων έχει ως εξής:

Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Μ. Παρασκευή 14 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα (λεωφορεία και τρόλεϊ) θα εφαρμοστεί πρόγραμμα "Σαββάτου".

Μ. Σάββατο 15 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα (λεωφορεία και τρόλεϊ) θα εφαρμοστεί πρόγραμμα "Σαββάτου". Σημειώνεται ότι το Μ. Σάββατο 15 Απριλίου 2023 τα λεωφορεία θα αποσυρθούν νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00 το βράδυ.

Κυριακή του Πάσχα 16 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα (λεωφορεία και τρόλεϊ) θα εφαρμοστεί πρόγραμμα "Κυριακής & Αργιών"

Δευτέρα του Πάσχα 17 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα (λεωφορεία και τρόλεϊ) θα εφαρμοστεί πρόγραμμα "Κυριακής & Αργιών"

Την Τρίτη του Πάσχα 18 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα (λεωφορεία και τρόλεϊ) θα εφαρμοστεί πρόγραμμα "Σαββάτου".

Ανάλογα με την επιβατική κίνηση και εφόσον κριθεί αναγκαίο, για όλες τις ημέρες του Πάσχα, υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση των γραμμών που εξυπηρετούν το Αεροδρόμιο, τους σταθμούς ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων καθώς και το Λιμάνι του Πειραιά.

Δρομολόγια μέσων σταθερής τροχιάς

Οι συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς στις Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ κατά το χρονικό διάστημα από τη Μ. Παρασκευή 14/04/2023 έως και την Τετάρτη του Πάσχα 19/04/2023 θα διαμορφωθούν ως εξής:

Ειδικότερα, το βράδυ του Μ. Σαββάτου οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν ως εξής:

Στη Γραμμή 1 από τον Πειραιά και την Κηφισιά και από Κηφισιά προς Πειραιά στις 22:20.

Στη Γραμμή 2 από την Ανθούπολη στις 22:44 και από το Ελληνικό στις 22:41.

Στη Γραμμή 3 από τη Δ. Πλακεντίας στις 22:42 και από το Δημοτικό Θέατρο στις 22:39.

Από το σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα» προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00.

Από το Αεροδρόμιο στις 22:22 και από το Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:43.

Στη Γραμμή 6 Τραμ από την Πικροδάφνη στις 22:00 και από το Σύνταγμα στις 22:45.

Στη Γραμμή 7 Τραμ από το Ασκληπιείο Βούλας στις 21:44 και από την Αγία Τριάδα στις 21:58.

Στις Γραμμές 6 & 7 Τραμ με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 21:45 και αντίστροφα στις 21:29 και από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 21:28 και αντίστροφα στις 21:30.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oasa.gr καθώς και για τα μέσα σταθερής τροχιάς στην ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ www.stasy.gr.

