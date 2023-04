Αθλητικά

Μόντε Κάρλο: Ο Τσιτσιπάς στους “8”

Προκρίθηκε στους προημιτελικούς του τουρνουά του Μόντε Κάρλο ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Στους «8» του τουρνουά της κατηγορίας ATP 1000 που διεξάγεται στο Μόντε Κάρλο προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος είναι Νο 3 στον κόσμο, επιβλήθηκε, στο πλαίσιο της φάσης των «16», του Χιλιανού Νικολάς Τζάρι με 6-3, 6-4 και περιμένει πλέον να αντιμετωπίσει στους προημιτελικούς τον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ του Αμερικανού Τέιλορ Φριτζ (Νο 10 στην παγκόσμια κατάταξη) και του Τσέχου Γίρι Λεχέτσκα (Νο 42).

Οι δύο αντίπαλοι κρατούσαν το σερβίς τους μέχρι το πέμπτο γκέιμ στο πρώτο σετ. Τότε ο Τσιτσιπάς έκανε "break" στον Τζάρι και προηγήθηκε 4-2, ενώ στη συνέχεια κράτησε το σερβίς του και πήρε το πρώτο σετ με 6-3. Στο δεύτερο σετ και με το σκορ στο 2-2, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας «έσπασε» αρχικά το σερβίς του Τζάρι και ακολούθως κράτησε το δικό του για να προηγηθεί 4-2. Στη συνέχεια οι δύο «μονομάχοι» κράτησαν το σερβίς τους, με αποτέλεσμα ο Τσιτσιπάς να πάρει το δεύτερο σετ με 6-4 και να πανηγυρίσει τη νίκη ύστερα από έναν αγώνα που κράτησε κάτι περισσότερο από 1,5 ώρα.

