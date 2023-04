Υγεία - Περιβάλλον

Μεγάλη Παρασκευή: Rapid test δωρεάν σε 60 σημεία

Σε ποια σημεία και ποιες ώρες θα βρίσκονται κινητές μονάδες, για τεστ ανίχνευσης κρουσμάτων κορονοϊού.

Aπό τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα σημεία σε όλη την Ελλάδα, καθώς και οι ώρες κατά τις οποίες θα βρίσκονται σε αυτά, τα κινητά κλιμάκια του Οργανισμού, την Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου 2023, για την διενέργεια rapid test προς ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού.

Αναλυτικά τα σημεία και οι ώρες:

Δ. Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας 108 (πλησίον πεζογέφυρας), 11:30-17:00

Δ. Πειραιά, Δραγάτση 1, Πεζόδρομος, 11:30-17:00

Δ. Περιστερίου, Δημαρχείο Περιστερίου, (πλάι στην Βόρεια Είσοδο του Δημαρχείου), 11:30-17:00

Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη), 11:30-17:00

Δ. Πυλαίας, Πέτρινο Πολιτιστικό κέντρο, Πολυτεχνείου 20, 11:30-17:00

Δ. Χαλκηδόνας, Αγροτικό Ιατρείο, Άγιος Αθανάσιος, 11:30-14:00

Ιατρείο ΕΟΔΥ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, στον προαύλιο χώρο της Περιφέρειας, 11:30-17:00

Αιτωλοακαρνανία, Αγρίνιο, Παλιά Λαχαναγορά, 11:30-17:00

Αιτωλοακαρνανία, Γ.Ν. Μεσολογγίου «Χατζηκώστα» (Εμβολιαστικό Κέντρο), 11:30-17:00

Αργολίδα, Κοινωνικό Ιατρείο, Ναύπλιο, 11:30-17:00

Αρκαδία, Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη, 11:30-17:30

Άρτα, Κέντρο Υγείας Άρτας-Isobox, 11:30-17:00

Αχαΐα, Πάτρα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 11:30-17:00

Βοιωτία, ΚΥ Θήβας, Κάδμου 47, 12:00-17:00

Γρεβενά, Εξεταστήριο Θ. Ζιάκα 23, 11:30-17:00

Δράμα, Πρώην Δημαρχείο, Έναντι Πλατείας Ελευθερίας, 11:30-17:00

Έβρος, Φουαγιέ Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 306, 11:30-17:00

Έβρος, Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας, Ευρυπίδου Ζιγκμπουργκ 10, 11:30-17:00

Έβρος, Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη, 11:30-17:00

Εύβοια, Χαλκίδα, Πάρκο του Λαού, Αλιβερίου και Κιαπέκου γωνία, 12:00-17:00

Ευρυτανία, Έναντι ΚΑΠΗ Καρπενησίου, 12:00-17:00

Ζάκυνθος, ΙΚΑ, Γλάδστωνος 6, 11:30-17:00

Ηλεία, Πύργος, Αποστολική Διακονία-πλατεία Σάκη Καράγιωργα, 11:30-17:00

Ημαθία, ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, 11:30-17:00

Ηράκλειο, Πλατεία Ελευθερίας, 12:00-17:00

Θεσπρωτία, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, Εθνικής Αντιστάσεως, Ηγουμενίτσα, 11:30-17:00

Ικαρία, Κ.Υ. Ευδήλου, 10:00-18:00

Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου, 11:30-17:00

Ιωάννινα, MEGA Εμβολιαστικό, Καλπακίου 9, 11:30-17:00

Καβάλα, Νομαρχείο Καβάλας, Εθνικής Αντιστάσεως 20, 11:30-17:00

Καρδίτσα, Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα (Παυσίλυπο), Μυρμιδόνων 2, 12:00-17:00

Καστοριά, Isobox Λεωφόρος Κύκνων, 11:30-17:00

Κέρκυρα, Δημοτικό Θέατρο, Μάντζαρου 5, 11:30-17:00

Κιλκίς, ΚΑΠΗ Κιλκίς, Καπέτα Γεωργίου 26, 11:30-17:00

Κοζάνη, Κέντρο Υγείας Κοζάνης, Αριστοφάνους 5Α, 11:30-17:00

Κόρινθος, Δημοτικό θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, πλησίον Πανεπιστημίου, 11:30-17:00

Κως, Ιερού Λόχου 15 (πρώην Παιδικός σταθμός), 12:30-17:00

Λακωνία, Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης, Ευαγγελίστριας 93, 11:30-17:00

Λάρισα, Δημαρχείο, 12:00-17:00

Λάρισα, ΟΣΕ, 12:00-17:00

Λευκάδα, Παλιό Νοσοκομείο, Κτίριο ΕΚΑΒ, Α. Βαλαωρίτη 40, 11:30-17:00

Λήμνος, ΠΙ Πορτιανού, 11:30-17:00

Μαγνησία, KΑΠΗ Αγ. Βασιλείου, Χατζηαργύρη & Τριανταφυλλίδη, 12:00-17:00

Μεσσηνία, Καλαμάτα, Isobox Κεντρικής Αγοράς, 11:30-17:00

Ξάνθη, Κέντρο Υγείας Ξάνθης, Isobox, Ανδρέα Δημητρίου 1, 11:30-17:00

Πέλλα, Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντιστάσεως, 11:30-17:00

Πιερία, Είσοδος Παλαιού Νοσοκομείου Κατερίνης, 11:30-17:00

Πρέβεζα, Λιμενικό Ταμείο, Ελ. Βενιζέλου 20, 11:30-17:00

Ροδόπη, Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, 11:30-17:00

Ρόδος, Παλιό Νοσοκομείο Ρόδου, Παπαλουκά 5-8, 11:30-17:00

Σάμος, Καφενείο ΚΑΠΗ, Βαθύ, 11:30-17:00

Σέρρες, Κέντρο Υγείας Σερρών, 11:30-17:00

Σύρος, Αθλητικό κέντρο Δημήτριος Βικέλας, 11:30-17:00

Τρίκαλα, Πάροδος Γαριβάλδη Πεζόδρομος Πνευματικού Κέντρου, 12:00-17:00

Φθιώτιδα, Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, Χώρος Εκδοτηρίων, 12:00-17:00

Φλώρινα, Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, 11:30-17:00

Φωκίδα, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, 12:00-17:00

Χαλκιδική, Νέα Μουδανιά, Πρώην 4ο Νηπιαγωγείο, Παναγίας Κορυφινής και Καλόλιμνου, 11:30-17:00

Χανιά, Αύλειος χώρος 1ου Κέντρου Υγείας Χανίων, Λεωφόρος Καραμανλή 99, 12:00-17:00

Χίος, Πλατεία Βουνακίου Χίου, 11:30-17:00