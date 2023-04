Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: Ο Ρουβίκωνας στο Προεδρικό Μέγαρο (εικόνες)

Σε 13 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Σε 13 προσαγωγές προχώρησε πριν λίγο η αστυνομία έξω από το προεδρικό Μέγαρο μετά από παρέμβαση του Ρουβίκωνα για την υπόθεση της 12χρονης κοπέλας από τον Κολωνό.

Τα μέλη του Ρουβίκωνα σήκωσαν πανό ατην Ηρώδου Αττικού που έγραφε «κράτος μαφιόζοι παιδοβιαστές, κάτω τα χέρια από την 12χρονη»

Σύμφωνα με την προκήρυξη που έχουν αναρτήσει στην ιστοσελίδα τους, «…η 12χρονη από τον Κολωνό και η οικογένειά της έχουν αφεθεί στο έλεος της τύχης τους, ενώ η ίδια βρίσκεται υπό ένα καθεστώς διαρκούς απειλής, δεχόμενη ακόμα και μαφιόζικες επιθέσεις με μαχαίρια στο σπίτι της. Και μην απορεί κανείς γιατί μπορεί κάποια κέντρα εξουσίας και κυκλώματα να στρέφονται ενάντια σε ένα κορίτσι 12 χρονών».

