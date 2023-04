Life

Ο Παναγιώτης - Ραφαήλ γιόρτασε τα 5α γενέθλιά του

Η ανάρτηση και το μήνυμα των γονιών του μικρού μαχητή.



Τα 5α του γενέθλθια γιόρτασε ο Παναγιώτης-Ραφήλ, ο μικρός μαχητής που κατάφερε να συγκινήσει και να κινητοποιήσει όλη την Ελλάδα με το πρόβλημα της υγείας του.

Όπως έκαναν γνωστό οι γονείς του αγοριού μέσω της σελίδας "Γίνε ο ήρωας του Παναγιώτη-Ραφαήλ" στο Facebook, ο μικρός έκλεισε τα 5 του χρόνια, με τον ίδιο να φαίνεται μπροστά από την τούρτα του, ενώ μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους ένα συγκινητικό μήνυμα για τον γιο τους, ο οποίος πάσχει από νωτιαία μυϊκή ατροφία και χρειάστηκε να υποβληθεί σε μια προηγμένη γονιδιακή θεραπεία.

Όπως έγραψαν χαρακτηριστικά, "σήμερα το αγοράκι μας έκλεισε τα 5 του χρόνια!! 5 χρόνια ευτυχίας δίπλα σε έναν αληθινό αγωνιστή, με πολλή όρεξη για ζωή!! Σας ευχαριστούμε για τις ευχές σας, χωρίς εσάς δε θα είχαμε φτάσει εδώ! Καλό Πάσχα σε όλους με αγάπη και υγεία!".

