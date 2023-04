Κοινωνία

Κηφισιά: Χειροπέδες σε ανήλικους για ληστεία

Νέο περιστατικό βίας και παρανομίας με ανήλικους δράστες και ανήλικο θύμα. Αυτήν τη φορά στην Κηφισιά.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτόφωρου, χθες (12/4) το βράδυ στην Κηφισιά, από αστυνομικούς της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., τρεις 16χρονοι κατά περίπτωση για ληστεία, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, λίγο πριν τη σύλληψή τους οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν τρεις 15χρονους στην Κηφισιά και με την απειλή χρήσης βίας αφαίρεσαν από τον έναν τσαντάκι, καπέλο και φουλάρι.

Αστυνομικοί της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., εντόπισαν λίγο αργότερα τους κατηγορούμενους στην Κηφισιά, ακινητοποίησαν τους δύο, ενώ ο τρίτος στη θέα των αστυνομικών τράπηκε σε φυγή.

Αφού ακινητοποιήθηκε και ο τρίτος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε σουγιάς, οδηγηθήκαν στο Τμήμα Ασφάλειας Κηφισιάς, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ληστείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

