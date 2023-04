Πολιτική

“Qatar Gate”: Η Εύα Καϊλή εκτός φυλακής - Οι περιοριστικοί όροι

Το «βραχιολάκι» που αναζητούνταν βρέθηκε και η Εύα Καϊλή θα βρεθεί σήμερα εκτός φυλακής. Τι δήλωσε ο δικηγόρος της.



Αποφυλακίζεται σήμερα το πρωί στις 11:00 ώρα Βρυξελλών η Εύα Καϊλή. Το «βραχιολάκι» που αναζητούνταν βρέθηκε και σύφωνα με τον δικηγόρο της Μιχάλη Δημτρακόπουλο θα αποφυλακιστεί από τις φυλακές Χάρεν, μετά από απόφαση των δικαστικών αρχών.

Η Εύα Καϊλή αναμένοντας την αποφυλάκισή της είχε δηλώσει στην La Repubblica πως «Περιμένω εναγωνίως για το ηλεκτρονικό βραχιολάκι ώστε να βρεθώ εκτός φυλακής. Την πρώτη ημέρά θέλω απλά να είμαι σπίτι με την κόρη μου. Όλη τη μέρα μαζί της. Από τον Ιανουάριο την έβλεπα μόνο δύο φορές το μήνα. Θα παραμείνω στις Βρυξέλλες, θα συνεχίσω να δίνω μάχη για την αθωότητά μου».

Επίσης, έχει γίνει γνωστό ότι η Εύα Καϊλή δεν θα μένει στο ίδιο σπίτι με τον σύντροφό της, Φραντζέσκο Τζιόρτζι, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί πριν από αυτήν.

«Η Εύα Καϊλή άντεξε και αυτό που την κρατάει ψυχολογικά ισχυρή είναι ότι έχει συνείδηση ότι είναι αθώα», ανέφερε ο κ. Δημητρακόπουλος, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία μέσα στη δικογραφία που θεμελιώνουν χωρίς καμία αμφιβολία ότι η κ. Καϊλή θα αθωωθεί. Σημείωσε, επίσης, ότι «σεβόμαστε τη μυστικότητα της προανάκρισης και γι' αυτό δεν διαρρέουμε στοιχεία της δικογραφίας».

Συνεχίζοντας, ο κ. Δημητρακόπουλος ανέφερε ότι από τα χρήματα και τα ευρήματα στην κατοικία της κ. Καϊλή και του συντρόφου της, αποδεικνύεται ότι δεν είχαν σχέση με την Εύα Καϊλή και δεν βρέθηκε κανένα δακτυλικό αποτύπωμά της σε καμία αυτοσχέδια δεσμίδα με χρήματα. «Υπάρχουν κι άλλα πολλά αποδεικτικά στοιχεία που θα αναδείξουμε στην ανάκριση», πρόσθεσε. Ανέφερε, επίσης, ότι η κ. Καϊλή είναι αποφασισμένη να βοηθήσει στην ανάκριση «σε ό,τι γνωρίζει και για όποιους γνωρίζει. Όλα θα τα καταθέσει».

Οι όροι της αποφυλάκισης

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, μόλις επιστρέψει σπίτι, η Εύα Καϊλή θα κληθεί να δώσει στις αρχές το κινητό που θα χρησιμοποιεί, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να είναι προσβάσιμη σε αυτό οποιαδήποτε ώρα.



Επίσης, θα κληθεί να μην πειράξει το μηχάνημα του hardware και να σεβαστεί τις οδηγίες οι οποίες θα της γίνουν γνωστές πριν διαβεί την πόρτα της φυλακής.



Θα έχει το δικαίωμα να μετακινείται, βάσει νόμου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ειδικότερα για να μεταβεί στο δικαστήριο, για επείγοντα ιατρικά θέματα και για λόγους ανωτέρας βίας, μετά από εισαγγελική άδεια.



Άγνωστο παραμένει εάν θα μπορεί να δει όποιον θέλει στο σπίτι της ή να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το βέβαιο είναι πως δεν μπορεί να έχει επαφή με όσους εμπλέκονται στο Qatar Gate. Στην Εύα Καϊλή έχει επίσης επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από το Βέλγιο, με τις Αρχές να έχουν κρατήσει το διαβατήριό της.

