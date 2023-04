Κοινωνία

Άνω Λιόσια: Πυροβολισμοί και εμβολισμός περιπολικού της Αστυνομίας

Καταδίωξη ύποπτου αυτοκινήτου στα Άνω Λιόσια είχε ως συνέπεια τον εμβολισμό περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ.

Σε εμβολισμο περιπολικού της Αστυνομίας κατέληξε η προσπάθεια του οδηγού ενός αυτοκινήτου, αργά το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης (13/04), στην διάρκεια καταδίωξης στα Άνω Λιόσια.

Όλα ξεκίνησαν στην συμβολή των οδών Φυλής και Βλαστού, όταν ένας άντρας που επέβαινε σε αυτοκίνητο, πυροβόλησε τρεις φορές εναντίον άλλου αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα. Από τις σφαίρες προκλήθηκαν ζημιές στο πίσω αριστερό μέρος του οχήματος.

Ο οδηγός με το αυτοκίνητο που δέχτηκε τις σφαίρες, προσπάθησε να διαφύγει από περιπολικό της Αστυνομίας που έσπευσε στην περιοχή και μάλιστα, ο οδηγός δεν δίστασε να εμβολίσει το περιπολικό προκαλώντας του υλικές ζημιές.

Στην περιοχή, όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, έγινε έρευνα και εντοπίστηκαν τρεις κάλυκες των 22 mm και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ακόμη, στην οδό Αναγέννησης βρέθηκε το αυτοκίνητο που δέχτηκε πυρά, χωρίς επιβαίνοντες, ενώ το άλλο όχημα στο οποίο επέβαινε ο ένοπλος που πυροβόλησε, εξαφανίστηκε και αναζητείται, όπως φυσικά και ο ένοπλος.

Ο δράστης των πυροβολισμών φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί και να αναζητείται, ενώ το περιστατικό των πυροβολισμών φέρεται να σχετίζεται με αντίποινα για περιστατικό που έγινε νωρίτερα το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης, στον Ασπρόπυργο.

