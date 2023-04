Οικονομία

Λαϊκές αγορές: Πώς θα λειτουργήσουν Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.



Κανονικά θα λειτουργήσουν την σήμερα Μεγάλη Παρασκευή και αύριο Μεγάλο Σάββατο οι λαϊκές αγορές στην Αττική, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση της η Ομοσπονδία αναφέρει:



«Παρακολουθώντας με σεβασμό και κατάνυξη το θείο δράμα, οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο. Βιώνοντας αυτές τις πένθιμες ώρες μαζί με ολόκληρο τον Ορθόδοξο Ελληνισμό, όλοι εμείς οι πωλητές των λαϊκών αγορών θα παραμείνουμε πίσω από τους πάγκους μας, προκειμένου οι καταναλωτές να προμηθευτούν φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα τόσο για την περίοδο της νηστείας και το Αναστάσιμο γεύμα με την παραδοσιακή μαγειρίτσα, όσο και για το εορταστικό τραπέζι ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα! Σταθερά με κορυφαία ποιότητα και σε πραγματικά χαμηλές τιμές που παραδοσιακά συναντάς μόνο στις λαϊκές αγορές!»

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος - Ασέλγεια: Ζωγραφιές 9χρονης για τον πατριό της κινητοποίησαν τις Αρχές

Άνω Λιόσια: Πυροβολισμοί και εμβολισμός περιπολικού της Αστυνομίας

“Qatar Gate”: Η Εύα Καϊλή εκτός φυλακής - Οι περιοριστικοί όροι