Μόντε Κάρλο: Ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον Φριτζ

Ο Αμερικανός ήταν καταιγιστικός και νίκησε τον Έλληνα πρωταθλητή μέσα σε 70 λεπτά.

Μετά από δύο συνεχόμενους τίτλους και 12 νίκες σερί στο Μόντε Κάρλο, διαδρομή κατά την οποία έχασε μόνο ένα σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 3 στον κόσμο) ηττήθηκε σήμερα με 6-2, 6-4 μετά από 70 λεπτά αγώνα από τον εντυπωσιακό Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ (Νο 10), ολοκληρώνοντας στα προημιτελικά τη διαδρομή του στο Masters 1000.

Στους «4» ο Φριτζ, που κατάφερε να νικήσει για πρώτη τον Έλληνα πρωταθλητή μετά από τρεις ήττες στη σειρά, θα αναμετρηθεί με τον Ρώσο Αντρέι Ρούμπλεφ, ο οποίος νωρίτερα συνεχίζοντας την πορεία του για την κατάκτηση του παρθενικού του στέμματος στο ATP Masters 1000, έκλεισε τη θέση του στους ημιτελικούς στο Masters του Μόντε Κάρλο νικώντας με 6-1, 7-6(5) τον Γερμανό Γιαν Λέναρντ Στρουφ.

Κυρίαρχος ο Φριτζ στο πρώτο σετ, κατάφερε να φτάσει στη νίκη (6-2) μετά από μόλις 30 λεπτά. Ο Αμερικανός ξεκίνησε εντυπωσιακά «σπάζοντας» το σερβίς του Τσιτσιπά, κράτησε το δικό του (2-0) και έκανε δεύτερο break (3-0), πριν φτάσει με κεκτημένη ταχύτητα στο τέταρτο γκέιμ μέσα σε 15 λεπτά.

Στο 5ο γκέιμ αντέδρασε ο Τσιτσιπάς μείωσε σε 4-1, πριν ο Φριτζ κρατήσει το σερβίς του με άνεση, για να κάνει το 5-1. Ο Ελληνας πρωταθλητής μείωσε εκ νέου σε 5-2, όμως ο Αμερικανός έκλεισε το πρώτο σετ χωρίς να χάσει πόντο στο 8ο και τελευταίο γκέιμ.

Στο 2ο σετ Τσιτσιπάς και Φριτζ κράτησαν εύκολα ή δύσκολα τα σερβίς τους (1-0,1-1,2-1,2-2, 3-2,3-3) έως το έβδομο, όταν ο Αμερικανός έκανε το μπρέικ (το τρίτο στο παιχνίδι) για να μπει μπροστά στο σκορ (4-3) στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα.

Άμεση ήταν η απάντηση του Στέφανου Τσιτσιπά κάνοντας-με τη σειρά του- μπρέικ, ισοφαρίζοντας σε 4-4. Όμως ο Έλληνας πρωταθλητής δεν μπόρεσε να κρατήσει το σερβίς του, είδε τον Φριτζ να κάνει νέο μπρέικ-2ο στη σειρά και 4ο συνολικά στο ματς-, μένοντας πίσω στο σκορ (4-5), πριν ο Αμερικανός στο δικό του σερβίς φτάσει στη μεγάλη νίκη (6-4).

