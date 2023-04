Κόσμος

Επίθεση με αβγά στον Βασιλιά Κάρολο: Ένοχος 23χρονος για απειλητική συμπεριφορά

Η επίθεση έγινε με περίπου έξι αβγά, όταν ο βασιλιάς Κάρολος επισκεπτόταν το Γιορκ στη βόρεια Αγγλία.

Ένας 23χρονος κρίθηκε ένοχος για απειλητική συμπεριφορά, αφού πέταξε περίπου έξι αυγά κατά του Βασιλιά Καρόλου, όταν ο μονάρχης επισκέπτονταν το Γιορκ στη Βόρεια Αγγλία, όπως μετέδωσε σήμερα το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας PA Media.

Το περιστατικό είχε συμβεί στις 9 Νοεμβρίου, όταν ο βασιλιάς και η σύζυγός του έφταναν στο στο Micklegate Bar.

Ο νεαρός φώναζε τότε ότι η Βρετανία «χτίστηκε πάνω στο αίμα των δούλων» λίγο πριν εκσφενδονίσει τα αυγά προς το βασιλικό ζεύγος, χωρίς πάντως να τους πετύχει.

