Κόσμος

Επίθεση με αβγά στον Βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καρέ - καρέ η επίθεση στο βασιλικό ζεύγος. Η αντίδραση του Βασιλιά Καρόλου.



Χειροπέδες πέρασε η βρετανική αστυνομία σε έναν νεαρό άνδρα, ο οποίος φέρεται να πέταξε αυγά στον βασιλιά Κάρολο και τη βασιλική σύζυγο, Καμίλα, ενώ χαιρετούσαν το συγκεντρωμένο πλήθος κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής τους στο Γιορκ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο διαδηλωτής φώναζε ότι «η Βρετανία είναι χτισμένη με το αίμα σκλάβων» λίγο πριν πετάξει τα αβγά προς το βασιλικό ζεύγος, χωρίς ευτυχώς να τους πετύχει.

Man is arrested 'after throwing eggs at King Charles and Queen Consort' https://t.co/jyEFP4Lpwl pic.twitter.com/lvaL1tVG0u — Daily Mail Online (@MailOnline) November 9, 2022

Ο Βρετανός Βασιλιάς πάντως αντέδρασε με ψυχραιμία στο περιστατικό, κοιτάζοντας απλώς στιγμιαία κάτω για να δει τι έπεσε κοντά στα πόδια του.

Οι συγκεντρωμένοι τον αποδοκίμασαν φωνάζοντας «ντροπή» και «God saves the King».

A man has been detained by police after appearing to throw eggs at the King and Queen Consort during a walkabout in York.



Latest: https://t.co/HPqZUybwyO



?? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/kl7x5dByzu — Sky News (@SkyNews) November 9, 2022

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ βρισκόταν στην πόλη για τα αποκαλυπτήρια αγάλματος της εκλιπούσας μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός – Λύτρας: Ενδείξεις για εκμετάλλευση κι άλλων παιδιών

Πεζογέφυρα Αιγάλεω: Άγνωστοι έκοψαν τις λαμαρίνες - Διαβάτες βρέθηκαν “στον αέρα” (βίντεο)

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Η συγκριτική λίστα από 14 σούπερ μάρκετ