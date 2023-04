Life

Μεγάλη Παρασκευή – Κρήτη: Οι επιτάφιοι του νησιού (εικόνες)

Από τη μια άκρη του νησιού ως την άλλη, πλήθος πιστών βρέθηκε στις εκκλησίες προκειμένου να στολίσει τους επιτάφιους.

Κορυφώνεται το Θείο Δράμα, με τη Σταύρωση και τον ενταφιασμό του Ιησού Χριστού, στην πορεία προς την Ανάσταση και το Πάσχα.

Η πιο φορτισμένη συγκινησιακά ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας και όλου του χρόνου είναι η Μεγάλη Παρασκευή για την Χριστιανοσύνη, καθώς κορυφώνεται το Θείο Δράμα, με τη Σταύρωση και τον ενταφιασμό του Ιησού Χριστού, στην πορεία προς την Ανάσταση και το Πάσχα.

Παράλληλα, ξεκίνησε σε όλη την Κρήτη ο στολισμός των επιταφίων, με τις πρώτες εικόνες να είναι εντυπωσιακές. Πλήθος πιστών βρέθηκαν στις εκκλησίες της Κρήτης προκειμένου να στολίζουν τον επιτάφιο.

Φωτογραφίες από στολισμούς επιταφίων στο νησί:

