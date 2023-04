Νάξος: Η περιφορά του Επιταφίου μέσα στη θάλασσα (βίντεο)

Life

Σε κλίμα συγκίνησης η ξεχωριστή περιφορά του Επιταφίου μέσα στη θάλασσα στη Νάξο.

Το έθιμο με την περιφορά του Επιταφίου μέσα στη θάλασσα αναβίωσε και φέτος στη Νάξο, εκεί όπου πλήθος πιστών παρακολούθησε την ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής στην Αγία Γρηγορούσα, στην περιοχή Καστράκι του νησιού.

Το έθιμο με την περιφορά του Επιταφίου μέσα στη θάλασσα πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη συγκεκριμένη περιοχή της Νάξου, με τους επισκέπτες αλλά και τους μόνιμους κατοίκους να συγκεντρώνονται κατά εκατοντάδες για να συμμετάσχουν σε αυτό.

Πρόκειται για τις θρησκευτικές εκδηλώσεις της Μεγάλης Παρασκευής στο παραθαλάσσιο ξωκλήσι της Αγίας Γρηγορούσας, στην περιοχή Πολιχνίου, με τον Επιτάφιο να είναι φτιαγμένο από ξύλα της θάλασσας και να είναι ελάχιστα στολισμένος.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, κοντά στο σημείο είναι και ο Εσταυρωμένος, ένας Σταυρός φτιαγμένος με θαλασσόξυλα, ο οποίος συμπληρώνει ένα έθιμο που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια στο Καστράκι της Νάξου και είναι γνωστό για το ξεχωριστό του χαρακτήρα.

