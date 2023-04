Life

Στον Επιτάφιο της Κέρκυρας ο Αλέξης Τσίπρας

Στην Κέρκυρα βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, μαζί με την οικογένειά του για τις ημέρες του Πάσχα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ παρακολούθησε την ακολουθία και την περιφορά του Επιτάφιου σε χωριό του νησιού, μαζί με την οικογένειά του.

Να σημειωθεί ότι ο κος Τσίπρας έχει επισκεφθεί αρκετές φορές και στο παρελθόν την Κέρκυρα ενώ το 2017 γιόρτασε το Πάσχα στο νησί ως πρωθυπουργός.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. αναμένεται να αναχωρήσει από το νησί την Δευτέρα του Πάσχα.

