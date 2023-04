Παρτίζαν – Παναθηναϊκός: Στο ίδιο έργο θεατές…

Αθλητικά

Οι «πράσινοι» είχαν το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, αλλά τελικά δεν κατάφεραν να πάρουν την νίκη σε ένα ματς που κρίθηκε στο φινάλε.

Με ήττα, αλλά σπουδαία εμφάνιση στο Βελιγράδι, γράφτηκε ο... επίλογος του Παναθηναϊκού στην εφετινή Euroleague.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 83-81 από την Παρτιζάν, για την 34η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, με το το «τριφύλλι» να ολοκληρώνει μία αποτυχημένη χρονιά με ρεκόρ (9-23, αφού νωρίτερα μέσα στην ημέρα τιμωρήθηκε με αφαίρεση δύο νικών και πρόστιμο για παράβαση του FFP).

Στον αντίποδα, η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς βρέθηκε στο... φώτο φίνις στο 20-14 και στην έκτη θέση, που τη φέρνει αντιμέτωπη (με μειονέκτημα έδρας) με την τρίτη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Παναθηναϊκός είχε το καθαρό μυαλό μέχρι το 30΄ (58-66), αποδίδοντας τα μέγιστα σε άμυνα και επίθεση και ξεφεύγοντας στο 15΄ ακόμη και με +18 (20-38).

Ωστόσο, το πείσμα των Σέρβων και η αποτελεσματικότητα τους στην τέταρτη περίοδο, τους βοήθησε να τρέξουν ένα επιμέρους σκορ 14-5 και να στο 35΄ να προσπεράσουν με 72-71, μετά από τρίποντο του Έξουμ.

Τα «πράσινα» λάθη και η επιμονή του Πάντερ (τέσσερις σερί πόντοι) έγραψαν στο 38΄ το 80-77 για την Παρτιζάν, αλλά ο Παναθηναϊκός χτύπησε στην αντεπίθεση και προσπέρασε και πάλι με 80-81 στο 39΄.

Ο Νάναλι, όμως, βρήκε στα 32΄΄ για τη λήξη ένα πολύτιμο τρίποντο (83-81), με την ελληνική ομάδα να χάνει δύο ευκαιρίες, μία για ισοφάριση και μία για νίκη: ένα χαμένο κάρφωμα του Μπέικον (μπορεί να του έγινε και φάουλ) και ένα άστοχο τρίποντο του Πονίτκα.

Τα δεκάλεπτα: 18-26, 39-45, 58-66, 83-81

