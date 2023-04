Πολιτική

Κέρκυρα: Ο Αλέξης Τσίπρας έσπασε τον δικό του “Μπότη” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Κέρκυρα βρίσκεται αυτές τις ημέρες με την οικογένειά του για το Πάσχα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας.



Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, μετά την λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνα, οι Κερκυραίοι γιορτάζουν την πρώτη Ανάσταση σπάζοντας τους μπότηδες από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους.

Στην Κέρκυρα βρίσκεται αυτές τις ημέρες με την οικογένειά του για το Πάσχα, και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας.

Η Πρώτη Ανάσταση. pic.twitter.com/n7Q94ySVls — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) April 15, 2023

Αφού παρακολούθησε τη Μεγάλη Παρασκευή την περιφορά του επιταφίου στο χωριό Μπενίτσες, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε σήμερα το παρών στη λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνα.

Στη συνέχεια, συμμετείχε στο έθιμο των μπότηδων, σπάζοντας και ο ίδιος ένα κανάτι από το μπαλκόνι στη Σπιανάδα, όπου βρισκόταν μαζί με τη σύζυγό του, Μπέτυ Μπαζιάνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Χίος - Πρώτη Ανάσταση: O “ιπτάμενος ιερέας” έστειλε το χαρμόσυνο μήνυμα (εικόνες)

Μαγειρίτσα παριανή από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Μεγάλο Σάββατο: Η κάθοδος του Ιησού στον Άδη και η πρώτη Ανάσταση