Κοινωνία

Άνω Λιόσια: Την κατασπάραξαν τα σκυλιά και πέθανε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με φρικτό τρόπο έχασε τη ζωή της μια 68χρονη γυναίκα.

Φρικτό θάνατο βρήκε μια 68χρονη γυναίκα, την οποία κατασπάραξαν 7 σκυλιά μέσα σε σκραπατζίδικο στα Άνω Λιόσια.

Τη γυναίκα εντόπισε νεκρή λίγο μετά τις 11 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, μέσα στο χωράφι που στεγάζεται η επιχείρηση, στη θέση Σκαλιστήρι επί της λεωφόρου ΝΑΤΟ, ο φίλος της, φύλακας της επιχείρησης, με τον οποίο διέμεναν μαζί σε τροχόσπιτο, στον χώρο της επιχείρησης.

Αστυνομικοί της ασφάλειας που μετέβησαν στο σημείο, συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ’ αμελείας, ενώ τα σκυλιά παρελήφθησαν από άτομα της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπότηδες - Κέρκυρα: Χιλιάδες κόσμου παρακολούθησε και φέτος το έθιμο (βίντεο)

Χίος - Πρώτη Ανάσταση: O “ιπτάμενος ιερέας” έστειλε το χαρμόσυνο μήνυμα (εικόνες)

Χανιά: Κρεμάστηκε στο καμπαναριό ο Τούρκος αρχιτέκτονας… Ιούδας