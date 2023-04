Υγεία - Περιβάλλον

Ο Ζαν Μαρί Λεπέν στο νοσοκομείο

Ο ακροδεξιός Ζαν-Μαρί Λεπέν διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ο Ζαν-Μαρί Λεπέν, ο ιδρυτής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέτωπο, 94 ετών, διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο το βράδυ του Σαββάτου, μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο κ. Λεπέν διαμαρτυρήθηκε πως αισθανόταν αδιαθεσία και εξάντληση ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, στη Ρουέιγ-Μαλμεζόν, δυτικά του Παρισιού, ανέφερε στην ηλεκτρονική του έκδοση του περιοδικό Le Point.

Πιθανόν υπέστη καρδιακό επεισόδιο, πρόσθεσε το περιοδικό, επικαλούμενο φίλο του ακροδεξιού βετεράνου της γαλλικής πολιτικής και άλλες πηγές, που δεν κατονόμασε.

Κατά πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου BFMTV και δημοσίευμα της εφημερίδας Le Figaro, οι γιατροί χαρακτηρίζουν «σοβαρή» την κατάσταση της υγείας του. Το Γαλλικό Πρακτορείο πάντως έκανε λόγο για «ελαφρύ» καρδιακό επεισόδιο.

Παρά το προχωρημένο της ηλικίας του και το ότι έχει αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική εδώ και χρόνια, ο πέντε φορές ατυχήσας υποψήφιος για την προεδρία της Γαλλίας διατηρεί επιρροή στη γαλλική δεξιά και ακροδεξιά. Ο συνιδρυτής του Εθνικού Μετώπου το 1972 υπήρξε επικεφαλής του επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Η κόρη του Μαρίν κληρονόμησε την ηγεσία της παράταξης το 2011, άλλαξε το όνομά της σε Εθνικό Συναγερμό και αποπειράθηκε να διευρύνει την απήχησή της, να την «αποδαιμονοποιήσει».

Απέπεμψε τον πατέρα της από το κόμμα το 2015, εξαιτίας επανειλημμένων δηλώσεών του με τις οποίες ιδίως υποβάθμιζε το Ολοκαύτωμα. Ο Ζαν-Μαρί Λεπέν έδωσε σκληρή μάχη εναντίον της και συνεχίζει να αντιμετωπίζει με πικρία την απόφαση της κόρης του, την οποία κατηγορεί για «προδοσία».

Δηλώνει εξάλλου αμετανόητος για τις απίστευτες τοποθετήσεις του στην πορεία των ετών, πάνω απ’ όλα για το Ολοκαύτωμα («λεπτομέρεια της ιστορίας»), για τον ρατσισμό (κατ’ αυτόν, υπάρχει «ανισότητα των φυλών»), για την ναζιστική στρατιωτική κατοχή στη Γαλλία («δεν ήταν ιδιαίτερα απάνθρωπη»)...

Η Μαρίν Λεπέν, η μικρότερη από τις τρεις κόρες του Ζαν-Μαρί Λεπέν –άλλοτε λεγεωνάριου στην πάλαι ποτέ Ινδοκίνα (1953) και στην Αλγερία (1957)–, κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις προεδρικές εκλογές του 2022 (41,5%), στις οποίες αντιμετώπισε τον Εμανουέλ Μακρόν, και ονειρεύεται να καταλάβει την προεδρία στις επόμενες εκλογές.

