Ντουμπάι: Φονική φωτιά σε πολυκατοικία (εικόνες)

Τραγωδία στο Ντουμπάι. Δεκαέξι άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί και 9 τραυματίστηκαν μετά από φωτιά σε κτήριο διαμερισμάτων.

Δεκαέξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εννέα τραυματίστηκαν χθες σε πυρκαγιά σε κτίριο διαμερισμάτων στο Ντουμπάι σε λαϊκή συνοικία του πλούσιου εμιράτου του Κόλπου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο μέσο της ημέρας στον τέταρτο όροφο κτιρίου στο Αλ-Ρας, μια από τις παλαιές συνοικίες της πόλης, όπου ζουν κυρίως ξένοι εργαζόμενοι.

«Οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι η πλημμελής τήρηση των κανόνων ασφάλειας του κτιρίου» είναι η αιτία της πυρκαγιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας.

Η εθνικότητα των θυμάτων δεν δημοσιοποιήθηκε.

Το Ντουμπάι, το ένα από τα επτά Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχει περίπου 3,3 εκατ. κατοίκους, το 90% εκ των οποίων είναι ξένοι.

«Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα προκειμένου να συντάξουν λεπτομερή έκθεση για τις αιτίες του ατυχήματος», ανέφερε η ανακοίνωση, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στην πόλη έχουν σημειωθεί στο παρελθόν μεγάλες πυρκαγιές, που προκάλεσαν σημαντικές ζημιές αλλά όχι θύματα.

Το 2017, οι αρχές ανακοίνωσαν την υιοθέτηση αυστηρότερου οικοδομικού κανονισμού, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, που συνδέεται κυρίως με τα εύφλεκτα υλικά που χρησιμοποιούνται για την εξωτερική κάλυψη των κτιρίων.

