Τροχαίο με τραυματία στη Συγγρού

Για τον απεγκλωβισμό του οδηγού χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής του Πάσχα στην Λεωφόρο Συγγρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του. Χρειάστηκε η βοήθεια της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί, η οποία έσπευσε στο σημείο με 4 πυροσβέστες και 2 οχήματα.

Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε άνδρας, από Ε.Ι.Χ. όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., επί της Λ. Ανδρέα Συγγρού στο Παλαιό Φάληρο. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 16, 2023



Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο

